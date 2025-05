Siniša Mali: Vučić tvrdi da je to trajalo par sekundi, ali nije, trajalo je duže

Potvrdio je da je Vučić otpušten iz Vojnomedicinske akademije (VMA) nešto poslije 17h, te je rekao da se čuo s njim večeras.

'Kaže da se osjeća bolje. Čim smo sletjeli u Beograd, on je otišao na VMA. Čuli ste malo prije izjavu doktora Dinčića. Dakle, on je taj koji ima sve nalaze koji su vezani za njegovo zdravstveno stanje. Dosta toga i ne može ići u javnost iz razumljivih razloga. Ali ono što je istina, na kraju krajeva, o tome je i doktor govorio, da Suzana Vasiljević i ja, koji smo bili s njim u prostoriji, jednostavno nismo vidjeli situaciju istim očima ili na isti način kao što je on to vidio. Dakle, čuli ste i doktora. On je rekao da je to trajalo par sekundi. Ne, nije. To je trajalo duže', rekao je Mali za RTS.