'Ako sumnjate na koronavirus ne dolazite na bolničke odjele, prvo nazovite liječnika'

Treba li potpuno zatvoriti granice? U kojoj će mjeri koronavirus promijeniti naš svakodnevni život? Imaju li zdravstvene ustanove dovoljno zaštitne opreme za svoje djelatnike? Može li se na temelju dosadašnjih spoznaja predvidjeti koliko će trajati krizna situacija? Zašto nas virusi pokušavaju ubiti? O tim temama razgovaralo se u emisiji Otvoreno HRT-a

Gosti su bili Rok Čivjak, infektolog, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Krunoslav Capak, epidemiolog, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ivan Kristijan Kurolt, molekularni virusolog, Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu i Nela Sršen, Sveučilišna bolnica u Padovi.

Capak je na početku emisije komentirao najrecentniji događaj u KB Dubrava.

'Čovjek je došao sa simptomima pneumonije. Mi kad postavljamo definiciju sumnje, preuzeli smo je od ECDC-a, da i sama teška upala pluća bez obzira jel čovjek bio u kontaktu ili putovao na područjima koja su zaražena, predstavlja sumnju. Taj čovjek nije nigdje putovao, nije bio izvan Hrvatske i naša je pretpostavka da on neće biti pozitivan. S dosta velikom vjerojatnošću. No zbog kriterija koji smo postavili, čekamo test koji će potvrditi je li on pozitivan', istaknuo je.