Akcija mladih traži uklanjanje ograde s riječke rive: Naš jedini doticaj s morem u centru grada postao je nečija privatna prćija

Gradski vijećnici Akcije mladih u nedjelju su ocijenili da su sramotnim postavljanje metalne ograde na dijelu rive u središtu Rijeke i zatražili su da se ograda ukloni

Umjesto da se Rijeka približi moru, Riva i Molo longo vrate građanima, a automobili i parkiralište premjeste s rive, Riječani su dobili dva metra visoku metalnu ogradu sagrađenu na Rivi.

'Ograda je to sagrađena po naređenju nekog uhljebničkog činovnika Lučke uprave Rijeka koji je zaključio da je naša obala, Riva, naš jedini normalni izlaz i doticaj s morem u centru grada nečija privatna prćija, ogradu kojom je taj činovnik odlučio odvojiti nas građane od naše Rive i našeg mora i osigurati da mi 'obični' građani ne smetamo onima 'posebnima', koji su odlučili svoje jahte vezati uz našu Rivu', stoji u priopćenju.

U Akciji mladih za to smatraju odgovornim ravnatelja Lučke uprave Rijeka Denisa Vukorepu, koji je, kako tvrde, svojim potpisom to omogućio, i gradonačelnika Vojka Obersnela, jer smatraju da svojom šutnjom to odobrava.

'Pozivamo obojicu na hitnu reakciju i micanje ograde između građana Rijeke i njihove rive', poručili su iz Akcije mladih.