Ahmetović: Plenkoviću su jako pale dionice unutar HDZ-a. Želim ga utješiti...

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović u Newsroomu televizije N1 komentirala je aktualne političke događaje. Osvrnula se na situaciju u Splitu kada je Matko Raos kao izaslanik potpredsjednika vlade i ministra branitelja Tome Medveda kazao “da nije bilo 10.4.1941., ne bi bilo ni današnje Hrvatske”

Dodaje da je rastužuje to što “80 godina od te ustaške tvorevine NDH moramo pričati o ovome”.

“Kao što smo svjedočili u svim godinama od kada je na čelu Vlade RH Andrej Plenković, tako možemo očekivati to i u budućnosti, sigurno još dvije godine. Uopće me ne čudi da se ovakve stvari događaju, jedino što je minimiziralo ovakve stvari je razdoblje pandemije jer su okupljanja bila manje zastupljena nego sada”, rekla je Ahmetović za N1.

Navodi da Vlada nije jasno osudila takve istupe. “Vlada RH se nije jasno i nedvosmisleno ogradila niti osudila istup izaslanika, samo su izjavili da se Vlada ograđuje i da on nije bio planiran kao govornik, ali nije rekla da osuđuje to što je izaslanik govori”, istaknula je Ahmetović.

Kaže i da je tužno i licemjerno to da predstavnici manjine šute na to. “Gdje je danas Milorad Pupovac, podržava li on uvjetno ovakve istupe? Gdje je Kajtazi?”