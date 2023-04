Posjetili smo jedinstvenu agenciju. U njoj se gradi imunost ljudi na psihološko ratovanje

'U ovoj agenciji branimo našu demokraciju i temeljne vrijednosti društva. Polazimo od toga da je naše društvo na prvoj crti obrane, stoga edukacijom gradimo psihološku obranu i otpornost naših građana na strane prijetnje', rekao nam je Tofvesson. To dakako ne znači da oni nemaju i psihološko oružje u pripravnosti, no kako nam kaže ovaj izuzetno smireni i staloženi Šveđanin, na psihološke operacije gledaju samo kao na proaktivnu obrambenu mjeru koju aktiviraju samo onda kada postoji stvarna opasnost od rata.

U ovu mladu agenciju donio je svoje znanje iz Agencije za izvanredne situacije, u kojoj se od 2014., nakon ruskog napada na Krim , bavio suzbijanjem informacijskog utjecaja. Danas, kaže, analizom podataka mogu svakodnevno vidjeti koje zlonamjerne informacije Rusija širi da bi potencijalno destabilizirala Švedsku, baš zato što znaju na koji način je to radila u Ukrajini prije sedam godina. No pritom ističe da oni nipošto ne nadziru svoje društvo jer bi na taj način oskvrnuli stupove demokracije. Iako surađuju i s obavještajnim službama, Tofvesson kaže da se sve što rade temelji na onome što već znaju o zlonamjernim akterima iz drugih država.

'Dakle ne radimo ništa što je nedemokratično. Ako to na taj način nama rade primjerice Rusi , onda mi ne odgovaramo istom mjerom. Kao prvo, to nije učinkovito, a kao drugo, nije usklađeno s našom demokracijom', objašnjava nam Tofvesson.

'Pogledajte to iz njihove perspektive. Ako Rusi namjeravaju utjecati na nekog, to čime žele utjecati mora postati vidljivo. I u tom trenutku mi dobijemo signal za nadzor situacije', objašnjava. U toj prvoj fazi uskače Odjel za utjecaj i analizu, čija je zadaća definirati gdje je njihovo društvo ranjivo, čega se ljudi boje i postoji li neka polarizirana debata koju bi druge države poput Rusije mogle iskoristiti. Zatim definiraju koje su potencijalne posljedice te zlonamjerne kampanje utjecaja izvana i gdje Švedska želi biti ako uspije riješiti taj problem.

Nakon toga u igru ulazi Tofvessonov operativni odjel određujući što treba činiti, odnosno kakva će biti njihova reakcija. 'To može biti strateška komunikacija, kojom se služe i ostale zemlje EU-a, a možemo odlučiti da ništa ne diramo jer većina informacija i dezinformacija umire sama od sebe – skloni smo zaboravljanju', naglašava Tofvesson te dodaje da su jako oprezni u ovom procesu jer ne žele poticati konflikt samo zato što su primijetili neku dezinformaciju.

'Sigurno društvo komunicira'

Što se pak tiče internetskih trolova, kaže da na njih nikad ne reagiraju kontraakcijama jer bi to bilo dokidanje slobode govora. Tako bi jedino postupili kad bi ustanovili da pojedinac operira izravno za Rusiju ili bilo koju drugu zemlju koja pokušava destabilizirati Švedsku. 'Ako imate slobodu govora i mišljenja, onda imate i pravo na to da vaše mišljenje bude pogrešno. Kad bismo išli protiv trolova na društvenim mrežama u svom informacijskom okruženju, to bi bila već siva zona i vrlo sklizak teren za demokraciju. Moramo zaštititi pravo nekoga da bude trol. Ne sviđa nam se to, naravno, ali ako ga ne poštujemo, nemamo slobodu govora! Uostalom, netko tko sad nije u pravu, možda će biti u budućnosti. Društvene mreže su prilika da se čuje što ljudi misle jer sigurno društvo komunicira', smatra on.