Školska knjiga objavila biografiju kontroverznog Elona Muska, otkriveni zanimljivi detalji

'Ta nevjerojatna i intimna priča o inovatoru koji iz dana u dan istodobno i očarava i sablažnjuje svjetsku javnost upoznaje čitatelje s neukrotivim vizionarom koji nas je uveo u epohu električnih vozila, privatnih svemirskih letova i umjetne inteligencije', kaže izdavač.

'Kao dijete u Južnoj Africi Musk je upoznao bol i naučio ga je preživjeti. Kad je imao dvanaest godina, odvezli su ga autobusom u logor za preživljavanje u divljini, takozvani veldskool. Bio je to paravojni Gospodar muha', kaže on. Djeca su dobivala male porcije hrane i vode za koju su se smjela boriti – štoviše, to se poticalo. Smatralo se vrlinom biti nasilnik.'

Tim riječima počinje biografija glavnog direktora Tesle i SpaceX-a, vlasnika X-a (bivšeg Twittera) i trenutačno najbogatijeg čovjeka na svijetu, kojega je nasilje pratilo tijekom djetinjstva i u svakodnevnom životu.