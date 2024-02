Samsung AI donosi izvrsne alate za video i fotografije: Evo kako ih koristiti

Također možete zakrenuti fotografiju ili odzumirati te nakon toga Galaxy AI-ju narediti ga generira područja slike koja ne postoje. Sve slike uređivane pomoću Galaxy AI-ja na donjem lijevom kutu imaju vodeni žig koji daje do znanja da je slika uređivana umjetnom inteligencijom. Taj znak, ironično, možete izbrisati uređivanjem fotografije i korištenjem alata za micanje objekata.

Izaberite dio koji želite izbrisati, pomaknuti ili mu promijeniti veličinu povlačenjem crte ili pritiskom na ikonu. Dugo pritisnite na subjekt i birajte odgovarajuću opciju. Potom pritisnite na Generate kako biste aplicirali željene promjene. Ako vam se te promjene sviđaju, završite uređivanje pritiskom na Done .

Moćna značajka Galaxy AI-ja mogućnost je generativnog uređivanja fotografija. On, pored otklanjanja ili premještanja objekata, omogućava i proširenje fotografije dodavanjem novih dijelova. Da biste se poigrali ovim alatom, prvo ćete morati ući u galeriju na vašem uređaju i nakon toga otvoriti fotografiju koju želite uređivati. Birajte ikonicu za uređivanje i nakon toga tipku za Galaxy AI (tri iskrice) smještenu u donji lijevi dio izbornika.

Galaxy AI nedvojbeno je najistaknutija značajka Samsungove nove linije uređaja S24. Premda blagodati umjetne inteligencije na novom korejskom flagshipu sežu dalje od fotografija, one bar trenutno nisu previše korisne ako ne koristite engleski jezik. U budućnosti vjerujemo da će podrška za jezike obuhvatiti i Hrvatski, no datum te nadogradnje još nije poznat. Upravo zato smo se odlučili usredotočiti na alate za uređenje slika i videa.

Instantna usporena snimka

Jedna od najvećih AI značajki Galaxyja S24 instantno je usporavanje videa. Do sad ste morali snimiti usporeni video kako biste uživali u usporenoj snimci, no Galaxy AI to sad može raditi iz bilo koje snimke uz pomoć generativne umjetne inteligencije. Značajku je, piše Makeuseof, vrlo lako koristiti. Otvorite video u aplikaciji Samsung Gallery i dugo pritisnitena video. Uz Galaxy AI vaš će uređaj generirati nedostajuće sličice kako bi video mogao izgledati kao da je usporen.

Pogled izbliza će možda otkriti malo pikselizacije i preskočenih sličica, no rezultat je uglavnom iskoristiv.

Circle to Search sa Googleom

Uz pomoć Circle to Searcha vaš Galaxy S24 može guglati bilo što što imate na ekranu. Jednostavnom gestom možete pokrenuti Google pretragu pogonjenu umjetnom inteligencijom kako biste tražili bilo što prikazano na ekranu. Circle to Search nije značajka koja je ekskluzivna za Samsung - prisutna je i na Google Pixelu 8, a na ostale će Androide doći tijekom 2024.

Kako koristiti Circle to Search? Dugo pritisnite Home ili navigacijsku traku za geste kako biste aktivirali mod za pretragu. Potom prstom ili S Penom zaokružite subjekt i Google će ga pokušati pronaći.