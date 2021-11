Još 2007. odlučili su se baviti neprofitnim projektima, onima koji će doprinijeti održivom životu čovječanstva na našem planetu. Međutim to se nije pokazalo tako jednostavnim i plan je preobličen: Prvo zaraditi novac, a onda se baviti održivim projektima. Danas je obitelj Login posvećena proizvodnji hrane, a kako je tekla ta njihova priča, otkrio nam je Samo Login iz tvrtke LoginEKO

U tih sedam godina pratili smo ono što predstavlja najveće izazove za čovječanstvo i nakon prvih ideja, toga da je to primjerice energetika, uvidjeli smo da je to sigurno proizvodnja hrane. Za proizvodnju hrane čovječanstvo upotrebljava polovinu svih potencijalno upotrebljivih površina – to je kopno bez pustinja i površina trajno pokrivenih ledom. Poljoprivreda je najveći zagađivač i ima najveći utjecaj na smanjenje bioraznolikosti na svijetu. Ali iz nekog čudnog razloga, za razliku od poljoprivrede, sve druge industrije koje se bave održivim projektima imaju puno investitora. Razlog je možda dosta jednostavan: poljoprivreda je nisko profitabilan posao. I baš u tome vidjeli smo ogroman potencijal za razvoj tehnologije koja bi omogućavala održivu proizvodnju, jer ako usporedimo poljoprivredu s drugim industrijama, ona još nije u 21. stoljeću. Kako volim reći suradnicima: 'Naš najvažniji proizvod je znanje.' I sve znanje podijelit ćemo besplatno sa svima jer je to po meni najbrži način da smanjimo utjecaj poljoprivrede na okolinu. Države bi mogle zakonima napraviti dosta toga za unapređenje poljoprivrede, ali uvijek je tu problem nepostojanja tehnologije za bolji način proizvodnje. Baš taj dio mi želimo riješiti.

Kako ste izabrali Srbiju i koliko ste uložili u novi posao?

Kada počinješ od nule, najteži je dio naći dovoljno poljoprivredne zemlje. Odlučili smo se za Banat jer se pojavila prilika. Visinu ulaganja ne otkrivamo javno, a ogroman dio toga predstavlja razvoj softvera i tehnologije.

Gdje je sve kompanija prisutna i kakvu suradnju imate s lokalnim stanovništvom?

Ako gledamo na LoginEKO kao na projekt fondacije Login5, onda je to više nego sama kompanija LoginEKO iz Srbije. Otprilike polovina suradnika u tom projektu nalazi se izvan Srbije jer je razvoj softvera fleksibilan što se tiče lokacije. U Hrvatskoj još nemamo suradnika, ali se nadam da ćemo ih naći.

Naravno susjedi poljoprivrednici zainteresirani su za naš rad i puno njih prati ono što radimo. Neki su čak već počeli primjenjivati neke od naših praksi.

Koji je idući korak?

LoginEKO razvija sve što se tiče održive poljoprivrede. Od softvera do tehnologija uzgoja. Ali ako trebam spomenuti samo jedan fokus i ono što trebamo postići u manje od godinu dana, to je dovođenje razvoja zelene gnojidbe do faze da je mogu koristiti i drugi. Zbog poskupljenja energije i smanjenja proizvodnje amonijaka od 40 posto na globalnom nivou, po crnom scenariju mineralna gnojiva će u sljedećoj sezoni biti astronomski skupa i neće ih biti dovoljno za sve. Možda nismo u pravu. Ali ako jesmo, onda si ne možemo priuštiti čekanje. Postigli smo već povoljne rezultate zelenom gnojidbom, čiju tehnologiju razvijamo, jer je to po meni jedini održiv način gnojenja. U novim okolnostima može se dogoditi da će ono trebati baš svima – i poljoprivrednicima u konvencionalnoj proizvodnji – ako ne želimo imati nestašicu hrane.

Kakvu ulogu ima tehnologija u cijeloj toj priči?

Polovina svih suradnika projekta LoginEKO radi na razvoju IT tehnologija koje će omogućavati jednostavniji rad poljoprivrednicima i bolje razumijevanje svih njihovih akcija. Razvoj vođen podacima već dugo primjenjuje se u drugim industrijama – to znači da se sakupljaju svi podaci. U našem sustavu imamo snimke nastale dronom iz svih faza rasta, podatke iz naših vremenskih stanica, izvješća agronoma, analize zemljišta, analize biljnog materijala, analize proizvoda, točne podatke o svim operacijama, pa znamo koji je traktor što radio na kojem polju i to skoro u centimetar točno... Na bazi tih podataka možemo analizirati koji su bili pravi razlozi za uspjeh ili neuspjeh proizvodnje. I to ne na nivou jednog polja, nego skoro na nivou kvadratnog metra. Prilikom razvoja vođenog podacima ne pitaš se trebaju li ti neki podaci – za razvoj ti trebaju svi oni koji se mogu prikupiti. Više podataka znači manju mogućnost da si promašio nešto i došao do pogrešnih zaključaka.