Otvorena izložba originalnih dokumenata i učila iz fizike iz doba Teslinog školovanja

Informativna izložba ostaje otvorena do 24. srpnja 2024., inače datuma godišnjice Tesline mature u Karlovcu. U tom periodu, 10. srpnja, ujedno je i Teslin rođendan. Posjetitelji izložbu mogu pogledati uz kupnju ulaznice u radno vrijeme Centra – od ponedjeljka do petka od 9 do 19 sati te vikendom i blagdanima od 10 do 18 sati.

Nikola Tesla Experience Center Karlovac jedinstven je centar posvećen geniju elektriciteta. Edukacijsko-turistički kompleks smješten je na adresi Rakovac 6 u Karlovcu, tik do škole u kojoj je mladi Nikola maturirao 1873. godine. Sa svojih 700 četvornih metara prostora raspoređenog na tri etaže, mjesto je to gdje se tehnologija susreće s vizijama.