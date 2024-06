Od ideje do realizacije - kompletan vodič za dizanje kredita

Stoga smo zaključili da je sada pravo vrijeme za prionuti na posao prije nego situacija izmakne kontroli. No za to nam je neophodno dizanje kredita, a svjesni smo koliko to može biti složen proces. Kao i većina naše generacije, dugo nismo kročili u poslovnicu banke s obzirom na to da putem aplikacije obavljamo sve; osim što je brže i jednostavnije, štedi nam dragocjeno vrijeme, što je možda i najvažnije.

Razgovori o dizanju kredita jedna su od najozbiljnijih tema u životu koja određuje sadašnjost i budućnost, pogotovo kada kao mladi par nemate puno iskustva. No, odakle krenuti? Najprije treba provjeriti jesmo li kreditno sposobni, prema podacima koje banka čuva. Partner i ja smo utvrdili da smo kreditno sposobni pa smo time riješili prvo pitanje. Drugo, možda i najvažnije pitanje jest - koliko kredita uopće možemo dobiti? Primjerice, ako naiđemo na izvrsnu priliku i već sutra odlučimo kupiti novi automobil, koliko nam je novca na raspolaganju?

Zahvaljujući opciji 'Moje kreditne mogućnosti', bilo nam je puno lakše. Možemo provjeriti sposobnost za stambene ili gotovinske kredite, bez puno komplikacija na koje bismo inače trošili vrijeme. Partner i ja smo mogli sjesti, staviti sve naše planove i troškove 'na papir' i dobiti jasan pregled svojih mogućnosti. Iako je to samo informativni izračun, dao nam je dobar pregled kako i gdje stojimo.

Kako oboje radimo u više smjena, svidjela nam se mogućnost da putem m-zabe ugovorimo video sastanak s bankarom i tako pokrenemo proces ugovaranja stambenog kredita, jer bismo se teže usuglasili da moramo fizički u banku, pogotovo kad je riječ o paru koji kupuje svoju prvu kuću. Nakon provjere kreditne sposobnosti, ponuđeno nam je da zakažemo sastanak s bankom putem aplikacije. Prvi sastanak smo odradili iz naše dnevne sobe, putem video poziva.

Zagrebačka banka ne služi samo za financijske transakcije, već je i pouzdan partner koji pomaže u realizaciji životnih planova. Kroz aplikaciju m-zaba, uspjeli smo jednostavno i transparentno procijeniti naše financijske mogućnosti i započeti proces dizanja kredita*. Ovaj pristup ne samo da olakšava život nego i smanjuje stres i neizvjesnost koja često prati ovakve odluke.