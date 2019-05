Male tajne modernih kućanica! Pet načina na koje nam suvremena tehnologija pomaže u kućanskim poslovima

Ne tako davno usisavači koji sami čiste kuću činili su nam se kao da su izašli iz scenarija nekog znanstvenofantastičnog filma. Danas su robotski usisavači, uz mnogobrojne druge uređaje, uobičajeni i nalaze se u sve više kućanstava. Donosimo kratki pregled tehnologije koja nam pomaže u svakodnevnim kućanskim obavezama

Vele da sat vremena odvojen za kućanske poslove sagori 200 kalorija, otprilike koliko i pilates. No u vremenima u kojima vlasnici nekih najvećih kompanija zagovaraju formulu '996' - radni dan od devet ujutro do devet navečer, šest dana u tjednu - ostaje nam sve manje vremena za obavljanje i najosnovnijih obaveza. Ono malo slobodnih trenutaka valjalo bi potrošiti na čitanje kakve dobre knjige, gledanje filma, druženje s obitelji, poneki izlazak ili jednostavno zurenje u zid.

Srećom, tehnologija je otišla toliko naprijed da je tržište prepuno pomagala, izmišljenih samo zato da nam pomognu u čišćenju stana, štedeći nam pritom dragocjeno vrijeme koje možemo potrošiti na smisleniji način nego da po kući jurcamo s krpom i metlom u ruci.

All-in-One perilice i sušilice rublja

Prva velika revolucija u odnosu prema kućanskim poslovima bio je trenutak kad se netko sjetio spojiti bunar s kuhinjom i ugraditi crpku u kući, kako žene ne bi morale ići krčagom po vodu u bunar ili na izvor. Sljedeći veliki korak bio je izum perilice rublja, kojima su rifljače i korita zauvijek protjerani u trgovine rukotvorina i suvenirnica. Bile su ručne, na valjak, potom su ih priključili na struju, a onda su se stvari počele razvijati velikom brzinom.

Zašto bi se prljavo rublje samo iskuhavalo, pralo i žmikalo; zašto se usput ne bi i sušilo samo od sebe? Ponuda superpametnih perilica/sušilica doista je ogromna, a sve one štede prostor i vrijeme jer sve rade same. Obično nude više opcija pranja i sušenja no što bi vam samima palo na pamet da ih ima, a sve to čine na dva-tri pritiska gumba.

Čistač mikrovalnih pećnica