Evo kako poslati poruku u povjerljivom režimu rada na Gmailu

Slanje e-pošte u povjerljivom režimu rada jedna je od značajki koje redizajnirani Googleov servis za e-poštu nije ponudio odmah svima. Sad je dostupna. Evo kako ćete ju aktivirati

Otvorite Gmail u svom web pregledniku i kliknite na sličicu zupčanika u gornjem desnom kutu. Odaberite opciju Try the new Gmail.