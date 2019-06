Zvonimir Boban o gorućem problemu današnjeg nogometa: Takve treba strpati u zatvor

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Zvonimir Boban, koji danas obnaša jednu od važnijih uloga u svjetskom nogometu te je prvi asistent predsjedniku Fife, Giannija Infantina

Već neko vrijeme diljem Europe, odnosno na nogometnim stadionima, znaju se čuti rasistički povici, što je samo po sebi iritantno i zaslužuje svaku kritiku.

No, organizatori utakmica ne znaju kako se suprostaviti tom problemu, a dio njih smatra da bi se u takvim situacijama trebale prekidati utakmice.

Međutim, Zvonimir Boban, prvi asistent Giannija Infantina nije za takve drastične akcije.

'Da se 25 posto gledatelja na stadionu ponaša diskriminirajuće, onda da. Ali nisam za to da se prazni stadion i prekida utakmica zbog trojice ili petorice ljudi. Takve treba strpati u zatvor. Zašto bi nas porazilo nekoliko idiota? Da zbog trojice pijanih fašista prekidamo utakmice? Njih treba izvesti sa stadiona i odmah procesuirati. No, za to nam treba pomoć vlasti, Fifa ne kontrolira policiju', naglasio je Boban u razgovoru za AFP.