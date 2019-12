Zvonimir Boban nije se mogao suzdržati nakon onoga što se dogodilo: Ovo je sramota...

U nedjeljnoj utakmici 17. kola talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta je u Bergamu razbila Milan 5:0, a težak poraz 'crvenocrnih' prokomentirao je Zvonimir Boban

'Moramo razmisliti o pojačanjima na određenim pozicijama i poboljšanju momčadi. Ova momčad je iznimno mlada, ali to je klupska politika i to ne smije biti alibi. Želimo odmah biti konkurentni, iako znamo jako dobro da to ne ide preko noći.'

Inače, 'rossoneri' su prvi put nakon 20 godina izgubili 5:0.