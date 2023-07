Zrinjski nakon neviđene drame prošao dalje, Zoran Zekić sa svojim Partizanima ispao...

Osvajač dvostruke krune u BiH je otvorio kvalifikacije za Ligu prvaka gostujućom 1:0 pobjedom protiv Urartua, no u uzvratu su Armenci nakon produžetaka slavili 3:2 pa je susret razriješen izvođenjem jedanaesteraca.

Zrinjski je poveo u 27. minuti golom Nemanje Bilbije, no gosti su u nastavku susreta s dva gola okrenuli rezultat izborivši produžetak. Izjednačio je Narek Grigorijan u 74. minuti, a susret je u produžetak gurnuo Aras Ozbiliz golom iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi.

Hrvatski nogometaš Tomislav Kiš je u 94. minuti realizirao jedanaesterac za 2:2 i rezultat koji je vodio domaćina dalje. Međutim, u sudačkoj nadoknadi prvog produžetka Artem Maksimenko je vratio Urartu u prednost.

Kako više nije bilo golova pitanje pobjednika je odlučeno nakon jedanaesteraca. Prvi su do prednosti došli Armenci nakon što je u trećoj seriji Damir Zlomislić prebacio gol. Uzvratio mu je u 4. seriji Eduardo pogodivši prečku, a u posljednjoj, petoj seriji je Marko Marić obranio udarac Armana Gazarjana, da bi kapetan Hrvoje Barišić pogodio za pobjedu.

Za Zrinjski su nastupila čak osmorica hrvatskih nogometaša. Branio je Marko Marić, dok su Antonio Ivančić i Matej Senić odigrali cijeli susret. Mario Ćuže je igrao do 61. minute, Dario Čanađija je igrao do 75. minute, Mario Tičinović i Luka Marin do 80. minute, dok je Tomislav Kiš ušao u igru u 94. minuti.

Albanski nogometni prvak Partizani, kojeg vodi hrvatski stručnjak Zoran Zekić zaključio je svoj put u kvalifikacijama Lige prvaka u 1. pretkolu ispavši od bjeloruskog BATE Borisova.

Nakon 1:1 iz prve utakmice, Partizani je na neutralnom terenu u mađarskom Mezokovesdu izgubio 2:0. Pobjedu bjeloruskom sastavu donijeli su Vladislav Malkevič u 71. minuti, te Aleksandr Šestjuk u 12. minuti nadoknade.

Zekićevom klubu nakon ispadanja iz Lige prvaka slijedi nastavak europske borbe u 2. pretkolu Konferencijske lige protiv andorskog kluba Atletic Club d'Escaldes.

Za razliku albanskog, poljski prvak Rakow Czestochowa za kojeg igraju Fran Tudor i Zoran Arsenić je preskočio prvu prepreku.

Nakon domaćih 1:0, Poljaci su u uzvratu u Tallinnu pobijedili Floru 3:0 uz odličnu predstavu hrvatskog dvojca.

Lukasz Zwolinski je u 47. minuti doveo goste u vodstvo na Arsenićevu asistenciju, a isti je igrač u 59. minuti povisio na 2:0, ovoga puta na Tudorovu asistenciju. Pobjedu gostiju potvrdio je Giannis Papanikolaou u 85. minuti.

Arsenić, koji je igrao za Osijek i Rijeku je kao kapetan odigrao cijeli susret, dok je Tudor, bivši igrač Hajduka, igrao do 79. minute.

Drugo pretkolo izborio je i Žalgiris koji je na gostovanju pobijedio makedonsku Strugu 2:1 nakon 0:0 iz prve utakmice.

Domaćin je poveo golom Besarta Ibraimija u 75. minuti iz jedanaesterca, no samo tri minute kasnije izjednačio je Yuri Kendysh, a pitanje pobjednika razriješio je autogol Save Radića u 83. minuti.

Za Žalgiris nisu nastupili hrvatski nogometaši Tomislav Duka i Petar Mamić. U 2. pretkolu prvaka Litve čeka turski velikan Galatasaray.