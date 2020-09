Zoran Mamić više nije mogao šutjeti; trener 'modrih' jasno dao do znanja što misli o Nenadu Bjelici: 'On destabilizira Dinamo i nije korektan'

Trener Dinama Zoran Mamić osvrnuo se na svojeg prethodnika Nenada Bjelicu za kojeg smatra da pokušava destabilizirati momčad prvaka Hrvatske

Zoran Mamić se u velikom intervjuu za Sportske novosti osvrnuo na brojne teme vezane uz Dinamo i hrvatski sport, a u jednom dijelu se dotaknuo i njegovog prethodnika na klupi Dinama Nenada Bjelice. Bivši trener Dinama, a sada trener Osijeka, nije pristao na smanjenje plaće na koje se klub odlučio zbog koronavirusa i na kraju je rastanak bio jedino rješenje.

Mamić kaže kako mu ne smeta što su njegovi igrači i dalje u kontaktu s Bjelicom, ali mu smeta što njegov donedavni suradnik pokušava destabilizirati klub.

'Neosporno je da je bio njihov trener i da imaju odličan odnos. Čujem se i ja s bivšim igračima. Nemam problema s tim da se čuju, ali nije korektno da on to izjavljuje u novinama. To je pokušaj destabilizacije. On je vrlo pametan, radi na svom marketingu i treba mu čestitati, ali to nije fer prema dečkima', kaže Mamić pa dodaje:

'Postoji navijač, huligan koji je reći: 'Glupane, što to radiš sa suparničkim trenerom?' To je vaš intimni odnos, zašto to isticati i stavljati igrače u neugodan položaj? Zamislite da sam ja, recimo, ljut na Nenu i možda sad ja zato što se Dilaver čuje s njim, ili Ademi, Moro... ja ga neću staviti u momčad. Ima sujetnih trenera.'