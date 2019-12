Znakovita Guardiolina izjava o Dinamovu kapitalcu Olmu zbog koje je nastala pomutnja među skautima koji su došli u Zagreb

Na utakmici posljednjeg kola po skupinama Lige prvaka između Dinama i Manchester Cityja (srijeda, 18.55 sati) na rasprodanim maksimirskim tribinama bit će u puno nogometnih skauta europskih velikana, a pod posebnim povećalom bit će nekoliko igrača Dinama, od kojih je najeksponiraniji španjolski reprezentativac Dani Olmo

Naravno, zbog njegove izjave, koju su prenijeli svi relevantni mediji, ubrzo je nastala pomutnja među skautima koji su stigli u Zagreb. Čak postoje i teorije zavjere kako bi City mogao malo pomoći Dinamu da izbori novo europsko proljeće pa će zbog toga imati prednost pri pregovorima za Olma. No, u tako nešto gotovo nitko nije povjerovao…

'On nije nikakvo iznenađenje. Došao je iz Barcelonine akademije i na posljednjem EP U-21 bio je među najboljim igračima. Drago mi je zbog njega, dobro se razvija i budućnost je u njegovim rukama', kazao je znakovito Guardiola. No, njegov komentar kako je Olmo na listi želja Manchester Cityja sa smiješkom je dobacio:

Uostalom, po dolasku u Zagreb to je potvrdio i Pep Guardiola, nekadašnji igrač Barcelone koji baš sve zna o Olmu.

Zbog svega navedenog jasno je kako će Olmo biti pod posebnim povećalom, a za očekivati je kako će ga na jedan način testirati i sam Guardiola taktikom koju je pripremio. Iako je Manchester City još prije osigurao prvo mjesto u skupini Lige prvaka jasno je kako Guardiola neće dozvoliti da upiši poraz. Pogotovo jer ih u sljedećem kolu prvenstvena čeka utakmica protiv Arsenala.

'Činjenica jest kako su ih poremetile ozljede i jako težak, zgusnut raspored engleskih natjecanja i Lige prvaka. Bez obzira na to, očekujem moćan sastav Citya. Suprotstaviti će nam se s najboljim što imaju. Očekujem osam, devet top igrača Citya i dva ili tri mlađa. Čeka nas jedna od najboljih momčadi svijeta i moramo pružiti jako dobru partiju ako želimo izvući dobar rezultat', kazao je uoči utakmice trener Dinama Bjelica koji je nedavno, na Božićnom domjenku, kazao kako će Olmo, Petković i Oršić, igrači za kojim vlada najveći interes, vjerojatno ostati u klubu do ljeta.

'Vidjet ćemo, Dinamo nema nikakvu potrebu za prodajom. Hoće li doći do neke dobre ponude, teško je to reći. Naravno da je teško zadržati igrače kad dođu takve ponude. Nastojat ćemo ih zadržati do ljeta', kazao je nedavno Bjelica.

Očito je i on svjestan kako je to najbolje za Olma, ali i za Petkovića jer obojicu čeka nastup na Euru sredinom lipnja za Španjolsku tj. Hrvatsku. Zbog kontinuiteta igranja, samopouzdanja, ali i vrijednosti na tržištu očito je zaključeno kako je to najbolja opcija za sve strane.

Kada je večerašnja utakmica u pitanju najveći problem Bjelici predstavlja obrambena linija budući da zbog suspenzija ne može računati na stopere Perića i Theophile-Catherinea. Kod Dinama probleme s ozljedama već duže ima stoper Lešković, a uz to, upitno je hoće li od prve minute moći zaigrati bek Leovac koji zbog lakše ozljede nije trenirao posljednjih nekoliko dana. Pretpostavlja se da će kapetan Ademi zaigrati u centru obrambene linije s Dilaverom, dok bi na desnom boku priliku trebao dobiti Moubandje.

'Dinamo je veliko iznenađenje u skupini Lige prvaka, pokazao je da se može nositi s jakim momčadima. Petković u napadu, pa brzi igrači poput Olma i Oršića. Redom se radi o opasnim igračima koji uvijek mogu nešto napraviti. Biti će velik uspjeh za njih ako prođu skupinu. Sastav? Nema Davida Silve, Stonesa i Aguera, ali mi ćemo sigurno zaigrati u najboljoj mogućoj postavi koja nam je na raspolaganju', kazao je između ostalog Guardiola.