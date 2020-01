Zlatko Dalić dao veliki intervju Fifi pa se osvrnuo na rak ranu hrvatskog nogometa te ciljeve na Euru 2020.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić bio je gost intervjua tjedna na službenim stranicama Svjetske nogometne federacije (FIFA) kojeg je prenio Hrvatski nogometni savez

'Osim toga, reakcija igrača nakon neočekivanih rezultata u Mađarskoj i Azerbajdžanu bila je fantastična, pobijedili su Wales i pružili briljantnu partiju u Slovačkoj. Vodstvo našeg kapetana Modrića također je jako važno u teškim trenucima, on daje samopouzdanje cijeloj momčadi', dodao je.

Hrvatska kao finalist Svjetskog prvenstva poseban je izazov svim suparnicima.

'Svakom je suparniku utakmica s Hrvatskom sada iznimno vrijedna, svi oni igraju vrlo energično i usredotočeno, željni pobijediti finalista Svjetskog prvenstva. To shvaćamo i tako se pripremamo, no nije se lako nositi s time susret za susretom. Ipak, svaki natjecatelj voli izazov i želimo svima pokazati da zaslužujemo svjetsko srebro. Imamo momčad punu natjecatelja koji vole predstavljati Hrvatsku te shvaćaju važnost i privilegiju igranja za nacionalnu selekciju', ističe izbornik.

Vatrene na europskoj smotri najboljih čekaju ogledi s Engleskom, Češkom i jednim pobjednikom kvalifikacijskog doigravanja, a cilj je jasan.

'Pogleda li se naš sastav u finalu Svjetskog prvenstva i na kraju kvalifikacija za EP, vide se značajne promjene. Nemamo iskustvo kao u Rusiji, ali u nekim smo segmentima možda još bolji. Predstava u Slovačkoj potvrdila je da će Hrvatska biti težak suparnik svima, ne samo na Europskom prvenstvu, već i godinama koje slijede. U teškoj smo skupini, no laganih skupina nema, a posebno će velik izazov biti dvoboj s Englezima. Imaju prednost domaćeg terena, no to je i dodatni pritisak te se nadamo da možemo ponoviti pobjedu na Wembleyju iz 2007. godine. No, moramo biti spremni i za čvrstu Češku te zahtjevnog trećeg suparnika, bez obzira tko izbori plasman. Naš je cilj proći skupinu te potom reprizirati čaroliju iz Rusije', najavio je Dalić.