[FOTO] Zlatan je oduševio sve na ovim prostorima; Ibrahimović nije zaboravio svoje korijene, a nakon ovoga će ga svi još više voljeti

Zlatan Ibrahimović je fotografijom iz djetinjstva oduševio brojne fanove iz bivše Jugoslavije

Zlatan to nikada nije skrivao, a u nekoliko je navrata istaknuo kako se ponosi svojim korijenima. Nerijetko priča na hrvatskom, posebno s Antom Rebićem , a nekada i oplete neku psovku koju razumiju samo u bivšoj Jugoslaviji. Svoje korijene je sada podijelio i na društvenim mrežama i tako vrlo brzo skupio preko milijun lajkova.

Iako korijene vuče s ovih prostora, reprezentativnu karijeru je odradio u Švedskoj za koju je u 116 utakmica zabio 62 gola. Već neko vrijeme nije u reprezentaciji, a izgleda da je u sve lošijim odnosima s navijačima iz Švedske. Sve je krenulo kada je kupio dionice Hammarbyja što je naživciralo navijače Malmöa u kojem je počeo karijeru.



Od tada traje Zlatanov rat sa Šveđanima, a nedavno ga je dodatno potpalio objavom u dresu reprezentacije. Svi su pomislili da je to znak da se vraća u reprezentaciju, no on je ubrzo objasnio kako je ta objava služila samo kao provokacija Šveđanima. Sudeći po lajkovima ispod nove objave, na Balkanu je uvijek dobrodošao.