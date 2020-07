Zlatan Ibrahimović prelomio i sad je jasno za koga će igrati sljedeće sezone; ostao je samo jedan 'problem'...

Već duže vrijeme čelnici Milana žive 'na iglama', Zlatan Ibrahimović ih izluđuje kao što izluđuje protivničke obrane na terenu. Čekala se Ibrina odluka hoće li i dalje nositi dres 'rossonera' ili će krenuti u nekom drugom smjeru. Ponuda mu ne nedostaje, pitanje je samo što se njemu 'mota po glavi', kakvi su njegovi planovi

Navodno je Ibrahimović zbog Bobana imao puno toga za reći čelnicima kluba, a među ostalim je napomenuo kako se - zbog njihovog ponašanja prema legendama 'rossonera' - ni on više ne vidi u klubu. Bila je to jaka i zvučna prijetnja, nikome u Milanu nije svejedno jer Ibrahimović je povezao svlačionicu, ujedinio suigrače, uz njega su praktički svi proigrali i na kraju izborili plasman u Europsku ligu. Među onima koje je Ibra 'podigao' definitivno je i naš Ante Rebić koji je nastavak sezone odigrao fantastično i prometnuo se u jednog od najboljih igrača Milana.

Zato su čelnici Milana činili sve kako bi oraspoložili Zlatana i nagovorili ga da ostane barem još jednu sezonu. A on je cijelu situaciju iskoristio i tražio nekoliko za njega važnih stvari. Prva je bila da Milan osigura ostanak nekih igrača iz aktualnog sastava, među njima su najvažniji bili golman Gianluigi Donnarumma i naš Ante Rebić, a tu će mu želju čelnici 'rossonera' i ispuniti. No, dok to ne obave, Zlatan ne potpisuje novi ugovor. A uz sve to mu je važno i da ostane trener Stefano Pioli. I to su mu 'sredili' po hitnom postupku...

U međuvremenu je iskrsnuo i novi problem. Možda i veći od svih dosadašnjih. Naime, Ibrahimović je u Milano stigao ove zime i potpisao je ugovor do kraja sezone vrijedan tri milijuna eura. Od 'glavešina' je tražio identičan ugovor, dakle za cijelu sezonu - šest milijuna eura.