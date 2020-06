Transfer koji će uzdrmati nogometnu Italiju; Zlatan Ibrahimović odlazi u klub iz Serie B, a s njim 'u paketu' stiže i legendarni 'vatreni'

Silvio Berlusconi (83) u velikom se stilu vratio u talijanski nogomet. Nakon što je 2017. godine morao prodati svoj vlasnički udio u AC Milanu u kojem je 'drmao' više od tri desetljeća, odlučio je kupiti trećeligaša Monzu i krenuti od 'nule'. Sada je Monza izborila plasman u Serie B pa je i Berlusconi 'dobio krila', najavljuje spektakularna pojačanja, a među njima je i hrvatski reprezentativac

Nogometaši Monze 'marširaju' prema planu koji je zadao neuništivi Silvio Berlusconi (83) . Bivši talijanski premijer i medijski mogul koji je više od 30 godina (od 1986. do 2017. godine) vladao AC Milanom sada se na velika vrata vraća u talijanski nogomet.

Da bi se taj plan i ostvario Berlusconiju trebaju iskusni nogometaši, momčad koja bi u poprilično izjednačenoj Serie B bila iznad svih. I tu se stari lisac Silvio sa svojim vjernim suradnikom Adrianom Gallianijem bacio na posao i najavio nekoliko spektakularnih transfera koji će uzdrmati talijanski nogomet iz temelja!

Prvi je cilj ni manje ni više nego - Zlatan Ibrahimović (38)! Da, Ibra je već najavio kako na kraju sezone napušta redove Milana jer nije zadovoljan na San Siru, a čini se kako bi najradije ostao u Italiji iako ima dovoljno ponuda iz cijelog svijeta. I tu se 'u igru' uključio Berlusconi koji ga je još ranije nagovarao da dođe u Monzu.

Realno, Monza je samo dvadesetak kilometara od Milana u kojemu Ibra namjerava nastaviti živjeti i po završetku karijere. Možda se u ovom trenutku odlazak u momčad iz Serie B ne čini kao prvi izbor za jednog od najboljih napadača, no ako ga netko na to može nagovoriti, onda su to Silvio Berlusconi i Adriano Galliani. Ibra je s obojicom u sjajnim odnosima, a dolazak u Monzu bio bi na razini senzacije svjetskih razmjera.

'Da, Zlatan Ibrahimović je još od ranije bio jedan od naših glavnih ciljeva', potvrdio je Berlusconi u razgovoru za lokalne medije i optimistično nastavio:

'No, Zlatan je i dalje na popisu naših želja. Isto tako i Kaka. Nikad ne reci nikad. Mi ne odustajemo, svakodnevno radimo na njihovom dovođenju u Monzu!'