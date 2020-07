Zlatan Ibrahimović definitivno napušta Milan na kraju sezone, a sada je u svojem stilu otkrio i gdje bi trebao nastaviti karijeru

Zlatan Ibrahimović otkrio je kako ga je zvao Adriano Galliani i pozvao u 'pravi Milan', odnosno Monzu koja je 11 kilometara udaljena od mjesta na kojem je Šveđanin sada

Zlatan Ibrahimović je svojim dolaskom ove zime totalno preokrenuo Milan i od ekipe koja tone sve dublje napravio klub koji se može početi boriti za povratak na vrh. U 13 utakmica je zabio šest golova i upisao tri asistencije, ali njegov doprinos u igri Milana je i puno veći. Ipak, sve je izglednije da neće karijeru nastaviti u tom talijanskom divu.

'Ibra je rođen da igra nogomet i još uvijek je najbolji u igranju nogometa. Vidjet ćemo kako ću se osjećati za dva mjeseca, a vidjet ćemo i što se događa s klubom. U ovoj situaciji, da budem iskren, jako je malo vjerojatno da ćete me vidjeti u Milanu iduće sezone. Ibra nije igrač za Europsku ligu i Milan nije klub koji pripada Europskoj ligi', rekao je švedski napadač u nedavnom intervjuu za Gazzettu dello Sport još jednom uputivši kritiku upravi Milana.

Iako vjerojatno napušta klub, nije isključeno da ostane u Italiji i to samo 11 kilometara dalje od mjesta na kojem je sada. Ibrahimović je sada otkrio da ga je nazvao nekadašnji direktor Milana Adriano Galliani koji sada sa Silvijom Berlusconijem vodi Monzu.

'Galliani me nazvao i rekao mi: 'Rekao si da ovo nije tvoj Milan. Tvoj Milan je udaljen 11 kilometara od Milana.' On mi se sviđa. Radi onako kako bi sportski direktor trebao raditi. Kada me dovodio u Milan prvi put, došao je po mene u moju kuću u Švedskoj i rekao mi da se ne vraća bez mene. Supruga Helena me ljutito gledala i rekla da je lud. Odgovorio sam da moramo ići s njim jer inače neće otići. Kada nešto želiš, moraš to uzeti, ne samo riječima, već i postupcima', rekao je Ibrahimović u novom razgovoru za Gazzettu dello Sport.