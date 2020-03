Ždrijeb nogometne Lige nacija; 'vatreni' će igrati protiv Francuske, Portugala i Švedske

U Amsterdamu se održao ždrijeb drugog izdanja UEFA Lige nacija. Hrvatska nogometna reprezentacija i dalje je u elitnoj Ligi A, protivnici u Grupi C će nam biti Francuzi, Portugalci i Šveđani

Hrvatska je u prvom izdanju UEFA Lige nacija bila u skupini s Engleskom i Španjolskom te je osvojila posljednje mjesto. Zbog toga su 'vatreni' trebali ispasti u niži rang, no promjena sustava natjecanja 'spasila' je izabranike Zlatka Dalića koji će ponovno igrati u elitnom razredu.

🇭🇷 #NationsLeague draw about to begin - #Croatia ready! ✅ Zlatko Dalić ✅ Davor Šuker #BeProud pic.twitter.com/SZOUE5JSp0

Drugo izdanje UEFA Lige nacija igrat će se u tri termina, a u svakom od njih će se igrati po dva kola. Prvi termini su od 3. do 8. rujna, drugi od 8. do 13. listopada, a treći od 12. do 17. studenoga.

Pobjednici skupina lige A igraju završni turnir od 2. do 6. lipnja 2021. godine, a jedna od zemalja sudionika završnog turnira ujedno će biti i domaćin istog.