Završeno prvenstvo u dubinskom ronjenju - Vitomir Maričić najbolji

Prvi puta u Hrvatskoj održano je AIDA Međunarodno dubinsko natjecanje u ronjenju na dah u četiri dubinske discipline, koje se računalo i kao prvenstvo Hrvatske, a ukupno najbolji natjecatelj prvenstva bio je Vitomir Maričić

Prvenstvo je organizirano od strane AIDA Hrvatska, nacionalnog ogranka najveće i najznačajnije svjetske federacije za ronjenje na dah te Društva sportske rekreacije Centar aktivnosti.

Natjecanje je službeno međunarodno natjecanje prema AIDA International pravilima, te su upisani novi nacionalni rekordi u kategorijama s dvije peraje za Tatjanu Škobo i Vitomira Maričića sa 30, odnosno 70 metara. Nacionalni rekord u disciplini bez peraja upisao je i Mađar Marcell Bago s rezultatom 39 metara.

'Iznimno mi je drago da smo nakon uspješne bazenske sezone u kojoj je AIDA Hrvatska ponajviše volonterskim angažmanima organizirala čak četiri natjecanja u Rijeci prešli na more, koje je daleko kompleksnije za organizaciju, ali i atraktivnije za sve koji prate sport. Ovim prvenstvom države u Krku i nadolazećim Kupom Hrvatske u Pakoštanama pokrenuli smo nadam se dugu tradiciju ovih natjecanja u Jadranu, a to je svakako vrlo atraktivno more za mnoge zemlje u centralnoj Europi. Kvarner je izazovan teren, nije idealan kao topla mora, ima valove, vjetrove, struje, termoklin. Ronilac koji dolazi tu mora znati da ga se neće štedjeti, ali je zato i rezultat tu puno vrjedniji', kazao je Maričić, naš poznati ronilac na dah i svjetski rekorder u više disciplina, koji je bio i inicijator i tehnički organizator.