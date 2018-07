Zar je Zlatko Dalić izmislio priču o pokušaju njegova rušenja?

Izbornik hrvatske nogometnr eprezentacije, Zlatko Dalić, uživa u obiteljskom okruženju. No, sasvim sigurno nije miran jer, kako je najavio, svoju je odluku o ostanku na izborničkoj klupi već donio. Međutim, povratak u Hrvatsku natjerao ga je da promisli još jednom

Puno toga ostalo je u zraku, nakon što je izbornik Dalić, poslije poraza u finalu protiv Francuske, najavio da mu je potreban mir kako bi donio 'trezvenu odluku'.

Ipak, u četvrtak je otvorio dušu i priznao.

'Šutio sam, trpio u sebi, trpio sam stvari koje nikad ne bih prešutio. Neovisan sam, ali Hrvatska mi je san. Prešao sam preko nekih stvari, ali nisam zaboravio. Pa, stožer sam slagao četiri mjeseca! To je prva stvar. Druga stvar, u Americi me nakon Perua smjenjuju, zovu telefonom i smjenjuju. Na sreću, bilo je pametnih ljudi koji su to zaustavili. Puno je tih stvari... Netko nešto kaže, odmah se pišu priopćenja, a mene napadaju, nitko me ne brani. Ne trebaju mene braniti, branit ću se sam. Ali ne smijem dopustiti da me opet smjenjuju, preozbiljan sam čovjek da se netko igra sa mnom. Šuker je prema meni izuzetan, uvijek je pitao kako ovaj, onaj... Rekao je samo: ‘To je tvoje i radi.' I njemu kapa do poda. Ali ne govorim o njemu, nego o ljudima pored njega. HNS mora zaštititi izbornika. To me pogodilo. Nisam reagirao jer sam imao krajnji cilj. Već poslije Amerike sam rekao - to je to. Ali ostavit ću vremena da razmislim. Isključivo ću ja odlučiti, nitko drugi. Zvao sam igrače, oni su moja obitelj.'