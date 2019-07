Zagrebački Dinamo opet se može pohvaliti uspjehom kakvog nisu ostvarili ni Real, Barca, Juve...

Dva španjolska kluba i – zagrebački Dinamo. To je trojac koji se može pohvaliti da je ove godine imao svojega predstavnika u finalima Svjetskog i Europskog prvenstva za uzraste do 21 i do 20 godina. Uz maksimirski su klub svoje igrače u oba ova natjecanja imali i Valencia i Alaves.

Dojmljiva izvedba Danija Olma u pobjedi Španjolske protiv Njemačke s 2:1 u finalu Europskog prvenstva za igrače do 21 godine 'naslonila' se na nedavno završeno Svjetsko prvenstvo U-20 gdje je u samoj završnici, u dresu reprezentacije Južne Koreje, zaigrao i Dinamov branič Kim Hyunwoo. Kako piše službena stranica GNK Dinama, Kimov suigrač Lee Kang In, ujedno strijelac u finalu gdje ih je svladala Ukrajina s 3:1, član je Valencije koja je, dakle, imala svojega predstavnika i u finalu Eura. Riječ je o vezistu Carlosu Soleru. Uz Valenciju i Dinamo svoje je igrače u finalima svjetskoga i kontinentalnog natjecanja imao i Alaves: na SP-u ga je predstavljao ukrajinski vezist Oleksij Hahljov, a u finalu Eura čak dvojica – vratar Antonio Sivera i branič Martin Aguirregabiria.