Zadrani uzeli još jedan veliki skalp, pala je Budućnost; Cibona poražena u Baru

Košarkaši Zadra pobijedili su u 12. kolu ABA lige kod kuće lidera lige podgoričku Budućnost s 82-75 (21-23, 17-22, 20-14, 24-16)

Nakon što su u svojoj dvorani nedavno srušili Zvezdu u ABA ligi i Cibonu u prvenstvu, Zadrani su u nedjelju došli do još jednog velikog 'skalpa' i to odličnom predstavom u drugom poluvremenu. Zadrane su do pobjede odveli Allen (22), Ahmed (17) i Ivanov (14), dok je goste predvodio Ilić (14).

Zadar se s omjerom 3-9 pomakao nakon dugo vremena s dna ljestvice, dok je Budućnost na vrhu s 9-3.

Ranije su košarkaši Cibone izgubili u 12. kolu ABA lige u Baru od Mornara s 73-81 (16-16, 28-25, 11-20, 18-20).

Kod Cibone je daleko najbolji bio Novačić s 23 koša, a jedini dvoznamenkasti uz njega bio je Katić (10), dok je kod Mornara Harris zabio 15 poena. Ciboni je to osmi poraz, uz četiri pobjede, dok je Mornar na omjeru 7-5.