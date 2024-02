Zadar pobjednik SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, Luka Božić ušao u povijest

Prvo ime susreta i MVP igrač finala bio je fantastični lider zadarske momčadi Luka Božić.

Prva četvrtina pokazala je kakva nas utakmica očekuje. Tvrda, borbena, s malo poena. Prva četvrtina završila je vodstvom Zadra 12-13, no nakon četiri povezana poena Filipa Bundovića, koji je pravio velike probleme Zadranima ispod koša, ritam utakmice je prešao u Cibonine ruke, samim tim i rezultat (17-13).

Zagrepčani su riskirali vanjski šut Zadra, a kad nisu drugi, iskoristio je to Luka Božić čija je trica pokrenula njegovu momčad (17-18) čime je uspostavljena ravnoteža u igri. Igralo se koš za koš, do pet povezane trice Zadra (Božić jednu, Arijan Lakić i Karlo Žganec po dvije ) za velikih +12 (23-35). Do poluvremena Božić je zabio još jednu za konačni rezultat nakon 20 minuta igre 27-38.