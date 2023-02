Zadar bez Božića i Jordana prikovao Goricu za dno

U susretu 19. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Zadar je na gostovanju pobijedio Goricu sa 82-71 ostvarivši 14. pobjedu sezone, dok je Gorica upisala već 15. poraz

Gorica je bila ravnopravna tek u prvoj četvrtini koja je završila 19-19. Do poluvremena su gosti pobjegli na +10 (43-33), a na koncu treće dionice velikih 19 razlike (65-46). Početkom posljednje četvrtine Zadar je u dva navrata imao i 20 koševa prednosti, nakon čega su domaći ipak uspjeli smanjiti razliku i na ulasku u posljednju minutu doći čak do -6 (71:77). No, pobjedu Zadra više nisu mogli ugroziti.