Zabrinuti Lino Červar uoči polufinala objasnio zašto su Norvežani u puno boljoj situaciji; jedan detalj je posebno izdvojio

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak od 20.30 sati u Stockholmu igra polufinale Europskog prvenstva protiv sjajnih Norvežana koji su nanizali sedam pobjeda

'Norveška je jako težak protivnik i favorit je protiv nas. Igraju praktično kod kuće i to će im biti plus. Igraju dobro, najstandardnije što sam dosad vidio na prvenstvu. Imali su i dosta problema, no sustavom su ih sve eliminirali. Moramo strašno dobro igrati da im možemo parirati', rekao je u najavi polufinala EP-a hrvatski izbornik Lino Červar i zabrinuto dodao: