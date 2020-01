Igor Karačić s grčem na licu napustio dvoranu; sve zanima samo jedno - koliko je teška ozljeda našeg prvog strijelca?

Lica naših rukometaša, izbornika Line Červara i članova stručnog stožera nakon remija 22:22 protiv Španjolaca odavala su zabrinutost. Cijelo je vrijeme u zraku visilo samo jedno pitanje - je li Igor Karačić izgubljen za polufinale s Norvežanima?

Igrala se sama završnica utakmice sa Španjolcima, do kraja je ostalo malo više od tri i pol minute igre, a Hrvatska je krenula u napad. Lopta je bila - kao i obično - kod Igora Karačića . Naš je najbolji strijelac protiv 'furije' zabio 10 golova, krenuo je u svoje karakteristično probijanje kroz protivničku obranu prema golu...

No, ali zabio se Karačić u Dujšebajeva i pao na desno koljeno. Bio je to klasični sudar koljeno o koljeno, a nakon svega puno je lošije u tom srazu prošao naš rukometaš. Pao je na teren i s bolnim se grčem na licu uhvatio za koljeno.

Odmah se vidjelo da nije dobro. Uz pomoć našeg fizioterapeuta Damira Kajbe Karačić je sjeo na klupu uz teren, bolan izraz na licu odavao je kako ozljeda nije nimalo bezazlena. A još je u tim trenucima bio 'vruć', no nije mogao normalno stati na desnu nogu, šepajući je primio nagradu za najboljeg igrača utakmice te s grčem na licu napustio teren i krenuo prema svlačionicama. Nije Igor Karačić bio raspoložen za razgovor. Razumljivo...

'Boli me, ali OK sam...', kratko je kazao u prolazu Karačić i produžio dalje vidno šepajući. Nije obećavajuće, nimalo... Posebice ako se zna da ni Luka Cindrić nije u dobrom stanju, protiv Španjolaca nije igrao, a tko zna hoće li se oporaviti do petka i polufinala s Norvežanima.