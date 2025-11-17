Pogledajte gol koji je šokirao Dalića i Hrvatsku u Podgorici

Hrvatska u posljednjem kolu kvalifikacija gubi od treće minute u Podgorici od Crne Gore.
Duje Ćaleta-Car je napravio veliku pogrešku, a to je iskoristio Milutin Osmajić i doveo domaće u vodstvo.
Gol za 1:0 pogledajte ovdje.
CRNOGORCI POVELI
17.11.2025 u 20:56
