Za 2021. odgođen još jedan sportski spektakl koji se trebao održati u Hrvatskoj

Šesto izdanje međunarodne biciklističke utrke CRO Race, koje je trebalo biti održano u listopadu ove godine, odgađa se i seli u novi termin od 28. rujna do 3. listopada 2021. godine, objavili su organizatori u utorak

Tako Tour of Slovenia, Tour de Suisse, Tour of California, Arctic tour of Norway, Tour of Britain i brojne druge utrke nisu dočekale svoje izdanje u 2020. godini, a Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta Espana, Paris-Roubaix, Bastogne-Liege-Bastogne, Tirreno-Adriatico i Milano-San Remo održavaju se u netipičnim terminima i skraćenim izdanjima.

CRO Race je u organizacijskom smislu vrlo zahtjevno sportsko natjecanje u kojem sudjeluje 140 biciklista različitih nacionalnosti u timovima sa svih kontinenata, od Australije i Amerike do Afrike, Europe i Azije. Tu je i 300 pratećih osoba, 250 ljudi u organizaciji, 750 policijskih službenika i 1200 redara koji svaki dan prijeđu više stotina kilometara te šest puta tjedno mijenjaju smještaj s obzirom na to da utrka svakodnevno starta u jednom, a završava u drugom gradu. Dodatno, deseci tisuća ljudi prate utrku prilikom prolaska kroz njihova mjesta, a u gradovima domaćinima organizira se raznovrstan sportsko-zabavni program i održavaju ceremonije proglašenja pobjednika. Od prošle godine u gradovima domaćinima organizirana su i natjecanja KIDS CRO Race za 1500 osnovnoškolaca.

Iz organizacije CRO Racea navode da je započet postupak uvrštavanja u međunarodni kalendar utrka Svjetskog biciklističkog saveza (UCI). Pred organizatorima utrke sad je dodatno vrijeme koje planiraju iskoristiti tako što će već u proljeće sljedeće godine krenuti s promocijom utrke na međunarodnoj razini. CRO Race je, naime, i jedan od najvećih turističkih promotora Republike Hrvatske te zasluženo nosi epitet najljepše razglednice Hrvatske. U suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom utrka svake godine promovira Hrvatsku u 190 zemalja u kojima se putem televizijskog prijenosa preko 504 medijskih kuća i agencija emitira 395 sati sportskog natjecanja.