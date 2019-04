Weber ponovio teške optužbe pa otkrio kakav je plan Schumacher imao za sina uoči nesreće

Wili Weber koji se devedesetih brinuo za karijeru Michaela Schumachera optužuje glasnovornicu slavnog Nijemca Sabine Kehm da je uništila njegov odnos s bivšim klijentom, ali i otkriva kako je nesreća spriječila oca da postane menadžer sinu Micku...

'Patio sam tri mjeseca nakon Michaelove nesreće. Ljudi su mi govorili 'ti si ga otkrio, reci nam kako je'. No, nisam ništa znao. Volio bih da stane na noge što prije i da ga mogu zagrliti, to mi je najveća želja,' izjavio je Willi Weber u svom posljednjem intervjuu za njemački Motorsport-total pa zatim još jednom iznio optužbe na račun bivše novinarke Sabine Kehm koja se uvukla među Schumachere i trenutno kao glasnogovornica obitelji brani javnosti da sazna kakvo je njegovo zdravstveno stanje, a čini se i prijateljima:

'Gospođa Kehm je potpuno uništila naš odnos putem medijima, ništa za to nisu krivi Schumacheri. Nisam mogao svog bivšeg učenika i prijatelja vidjeti niti jednom nakon nesreće.'

Osvrnuo se Weber i na sina Micka koji je trenutno u Formuli 2 te bi uskoro mogao postati dio elite.

'Dobio sam dojam da ga je Michael silno htio dovesti do Formule 1 i voditi njegovu karijeru na način na koji to samo on može. Michael zna sve, zna s kim razgovarati i kako sve funkcionira. Da, to je bila njegova ambicija, biti mu menadžer,' tvrdi njemački poslovnjak i naglašava kako je Micku teže nego što je bilo ocu, jer je ogroman pritisak na njega, jer svi očekuju da postigne jednako impresivne rezultate.

Weber i Schumacher razišli su se 2010. godine, nakon dva desetljeća suradnje, a njegovo mjesto zauzela je Sabine Kehm...