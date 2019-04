Lewis Hamilton svojom odlukom te glavnim razlogom povlačenja iz Formule 1 izazvao pomutnju; evo što to zapravo znači za ovaj sport

Britanac Lewis Hamilton peterostruki je svjetski prvak i najveća zvijezda Formule 1 današnjice. Sve ljubitelje 'oktanskog cirkusa' tim više zanimaju njegovi daljnji planovi za karijeru. Od kraja prošle godine počeo je najavljivati kako se nakon isteka ugovora, koji ga do kraja sezone 2020. godine veže s Mercedesom, namjerava povući iz Formule 1

Lewis Hamilton zaista razmišlja o odlasku iz Formule 1, a da se ne šali, javno je rekao prije nekoliko dana na proslavi 125 godina sudjelovanja Mercedesa u motosportu u Silverstoneu: 'To je nešto o čemu već neko vrijeme intenzivno razmišljam, a u isto vrijeme o tome puno razgovaram s bliskim osobama, s obitelji i suradnicima. Kako mi se sada čini, mirovina i nije tako daleko. Do sada sam bio isključivo u Formuli 1. Natječem se od svoje osme godine i znam da će mi biti jako teško kad definitivno odlučim povući se. Ali to je jednostavno tako, svima nam trebaju novi izazovi...' Hamilton već ima iskustva sa svijetom mode, pokazuje interes i za glazbenu industriju, a krajem prošle godine usputno je komentirao da bi se volio okušati i u IT industriji, no najviše je govorio o nastavku utrkivanja, ali izvan Formule 1: 'Formula E (bolidi na električni pogon, op.a.) je budućnost! Nikad se ne zna, možda je baš to izazov koji će me zadovoljiti, u kojem bih mogao pokazati sva svoja znanja što sam ih stekao u Formuli 1. Znate, veliki je izazov pronaći motivaciju, ostati koncentriran na nešto što radiš cijeli život. Važno je pronaći i raditi ono što volite. Zato znam da će mi biti teško kad napustim Formulu 1, ali imam viziju gdje bih to mogao nastaviti.' No osim Formule E, spomenuo je druge mogućnosti:

Najveća želja mu je pomaknuti granice poput Alonsa i Raikkonena 'Želim biti kao Fernando Alonso i Kimi Raikkonen, oni su pomaknuli granice. Alonso je u IndyCaru, Raikkonen u reliju... Nadam se da će se negdje naći mjesta i za mene. Obožavam automobile i utrke, a sve dok budem spreman i zdrav trudit ću se ostvarivati najbolje rezultate. Kako sada u Formuli 1, tako i u nekim novim izazovima ako i kad dođe do njih', rekao je, naznačivši da ga možda zanima utrka za slavnom Trostrukom krunom motosporta, koju uz Veliku nagradu Monaka čine utrke 500 milja Indianapolisa, u IndyCaru, i 24 sata Le Mansa, u sklopu FIA-inog Svjetskog prvenstva u utrkama izdržljivosti. Sada već opetovane najave Hamiltonova odlaska iz Formule 1 neugodno su iznenadile mnoge poklonike 'oktanskog cirkusa', ali bi mogle biti zabrinjavajuće za vodstvo cijele organizacije. Hamiltona se smatra najboljim vozačem današnjice i jednim od najboljih u povijesti Formule 1. Uz to, status prvog i zasad jedinog tamnoputog sportaša koji se natjecao u Formuli 1 pridonio je tome da postane ikona motosporta. Iznimno je popularan. Na Twitteru ima gotovo 5,5 milijuna pratitelja, a na Instagramu 10,5 milijuna. Njegov životni stil često se opisuje kao džetsetovski, s mnogo crvenih tepiha i potrage za svjetlima reflektora, kao i aktivnosti izvan svijeta utrka. Ljubitelj glazbe od mladih dana, nagađa se da je jedan od glazbenika koji su svirali u pjesmi 'Pipe' Christine Aguilere. S dizajnerom Tommyjem Hilfigerom pak pokrenuo je 2018. godine modnu marku TOMMYXLEWIS. Zavodnik i osvajač poznatih žena Svih ovih godina povezivalo ga se s velikim brojem poznatih žena. Još prije nego što je postao vozač Formule 1 bio je, među ostalim, u vezama s Miss Engleske i Finske. Od 2007. do 2015. bio je u turbulentnoj vezi s Nicole Scherzinger, pjevačicom američke grupe The Pussycat Dolls. Nakon mnogo prekida i mirenja konačno su prekinuli 2015. godine. Nakon toga povezivalo ga se s Rihannom, Ritom Orom, manekenkama Barbarom Palvin, Winnie Harlow i Sofijom Richie, pjevačicom Nicki Minaj i s mnogim drugim manje ili više poznatim ženama, zbog čega je česta tema trač rubrika u tabloidima.

Premda su mnogi kritizirali Hamiltonov životni stil, njegova prisutnost u medijima pridonijela je i popularnosti Formule 1. Prije nekoliko godina Flavio Briatore izjavio je kako je Hamilton jedina prava zvijezda Formule 1. Bernie Ecclestone bio je 2015. godine još precizniji: 'Kao vozač je nevjerojatan, među najboljima ikad. No uz talent on je pozitivac, u kontaktu je s navijačima i promotor je Formule 1. On nam donosi prihode.' Od Hamiltonove prve godine u Formuli 1, 2007., do 2016., godišnji prihodi organizacije porasli su za 53 posto i dosegli 1,83 milijarde dolara. No Formula 1 je u dugoročnim problemima. Od 2008. do 2016. godine izgubila je, u velikoj mjeri jer je sve veći broj utrka dostupan samo na kanalima privatnih televizijskih kuća, otprilike trećinu godišnjih gledatelja. Zbog toga je opao interes sponzora, a i proizvođača automobila, kojima utrke zbog pada gledanosti nisu više toliko primamljiv poligon za promoviranje vlastitog brenda. Pad prihoda od sponzora može se nadoknaditi, no dugoročno je daleko veći problem manja izloženost mlađih generacija Formuli 1, zbog čega ih sve manje prati sport. Bez novih poklonika u pitanje dolazi dugoročna održivost Formule 1. Liberty Media, američka medijska kompanija koja je od 2016. godine vlasnik grupe Formula 1, imat će težak posao kako bi 'oktanskom cirkusu' vratila stari sjaj. Gubitak najveće zvijezde u tome im sigurno ne bi pomogao. Otac iz Grenade, majka Engleskinja Lewis Hamilton rodio se u Stevenageu, gradu četrdesetak kilometara sjeverno od Londona. Njegov otac Anthony je iz obitelji crnih doseljenika iz Grenade, dok mu je majka Carmen bjeloputa Engleskinja. Roditelji su mu se rastali kad je imao dvije godine, a sljedećih deset godina živio je s majkom. Njegov put u svijet utrka počeo je kada mu je otac u dobi od šest godina kupio automobil na daljinsko upravljanje. Već sljedeće godine završio je drugi u prvenstvu u organizaciji British Radio Car Associationa, a suparnici u utrkama automobila na daljinsko upravljanje bile su mu odrasle osobe. Sa šest godina od oca je na poklon dobio karting automobil i obećanje da će on podržavati njegovu karijeru ako ozbiljno shvati školske obaveze. Otac je napustio svoj dotadašnji posao i počeo preuzimati i do tri posla istovremeno kako bi financijski podupirao Lewisove interese. Istovremeno je kao njegov menadžer preuzeo brigu za njegovu karijeru. Od 12. godine Lewis je živio s njime i sa svojim mlađim polubratom Nicolasom Hamiltonom. Nicolas je također natjecateljski vozač, premda boluje od cerebralne paralize.

S deset godina postao najmlađi britanski kadetski karting prvak u povijesti Lewis Hamilton počeo se natjecati u kartingu s osam godina, a s deset već je bio najmlađi britanski kadetski karting prvak u povijesti. U to doba susreo se s Ronom Dennisom, voditeljem McLarenove momčadi u Formuli 1. Prilikom traženja autograma predstavio se: 'Ja sam Lewis Hamilton, osvojio sam britansko prvenstvo i jednog dana želim voziti vaše automobile.' Dennis mu je uz autogram napisao: 'Javi se za devet godina, naći ćemo nešto za tebe.' No Hamiltonov napredak se nastavio nevjerojatnom brzinom, pa ga je Dennis već u dobi od 13 godina uključio u McLarenov program školovanja vozača i potpisao ugovor s njim koji je uključivao i moguće nastupe u Formuli 1 ako dosegne traženu kvalitetu. Program potpore znatno je olakšao uspon mladom Hamiltonu, a njegov uspješan primjer uvjerio je momčadi Formule 1 u isplativost takvih programa, u koje su danas uključeni brojni mladi vozači širom svijeta. Hamilton se nastavio probijati kroz Formulu Renault, britansku i euro seriju Formule 3, u kojoj je 2005. osvojio naslov. Potom je unaprijeđen u vozača Formule GP2, u kojoj odmah u prvoj godini, 2006., osvaja naslov. Budući da je Kimi Raikkonen tada iz McLarena prešao u Ferrari, Dennis je upražnjeno mjesto prepustio Hamiltonu. Lewis Hamilton je u svojoj prvoj sezoni u Formuli 1 u McLarenu bio momčadski kolega tada dvostrukom uzastopnom svjetskom prvaku Fernandu Alonsu. Premda se očekivalo kako će Hamilton provesti sezonu u drugom planu, učeći od iskusnog i iznimno uspješnog kolege, britanski vozač je od samog početka svoje prve sezone pokazao da ga zanima samo proboj na tron. U prvih devet utrka završio je na postolju, od toga je pobijedio u dvije. Dvije utrke prije kraja sezone vodio je u poretku vozača. U Kini je prvo bio prisiljen odustati, a uoči zadnje utrke, Velike nagrade Brazila, vodio je četiri boda pred Alonsom i sedam pred Raikkonenom. Tek sedmo mjesto, uz pobjedu Raikkonena, značilo je da ga je Finac prestigao u borbi za naslov za samo bod. Propustio je tako postati prvi vozač koji se u svojoj prvoj sezoni okitio naslovom. Rivalstvo s Alonsom pokazalo se kao smetnja za obojicu, pa se Ron Dennis odlučio riješiti španjolskog vozača.

Najmlađi prvak Formule 1 u povijesti U drugu sezonu Hamilton je ušao kao jedan od favorita za naslov, a glavni konkurent bio mu je Felipe Massa u Ferrariju. Rasplet prvenstva bio je iznimno dramatičan. Uoči zadnje utrke, Velike nagrade Brazila, Hamilton je trebao završiti barem peti u slučaju Massine pobjede da bi osvojio naslov. Kiša je više puta počinjala i prestajala padati, pa su svi vozači nekoliko puta odlazili u boksove na promjenu guma. Tri kruga prije kraja Massa je vodio u utrci, dok je Hamilton bio peti. No u predzadnjem krugu prestigao ga je Sebastian Vettel. Ušavši u zadnji krug kao šesti, izgledalo je kao da će Hamiltonu naslov opet pobjeći za dlaku, no ispred njega i Vettela bio je Timo Glock, koji je bio na gumama za suho i u velikim problemima na mokroj stazi. I Vettel i Hamilton to su iskoristili i nadoknadili 18 sekundi zaostatka za njime u zadnjem krugu, a Hamilton je pretjecanjem u zadnjem zavoju osigurao svoj prvi naslov prvaka, s bodom ispred Masse u ukupnom poretku. Postao je najmlađi prvak Formule 1 u povijesti (dvije godine kasnije taj je rekord srušio Vettel). Očekivalo se da će to biti početak Hamiltonove dominacije Formulom 1, no uslijedile su godine razočaranja. Godine 2009. imao je problema s McLarenovim bolidom i završio kao peti, dok je prvak bio Jenson Button u Brawnu. Iste godine odlučio je prekinuti poslovnu suradnju s ocem koji je bio njegov menadžer od početka karijere. Otac nije dobro primio sinovljevu želju i nakon toga im je trebalo dugo vremena da izglade odnos. McLaren je sljedećih godina znao imati dobar bolid, no Hamilton, koji je tada posvećivao daleko više pažnje svojim aktivnostima izvan svijeta utrka, nije briljirao. Vettel je u Red Bullu osvojio tri naslova za redom, dok je Hamilton dva puta bio četvrti i jednom peti. Nakon što se Michael Schumacher drugi put umirovio, Hamilton je napustio McLaren i preuzeo njegovo mjesto vozača u Mercedesu s Nicom Rosbergom kao momčadskim kolegom. Premda je njegov prelazak u Mercedes tada pobuđivao puno skepse, kasnije se pokazao kao pun pogodak, kojim je vratio svoju karijeru na pobjedničke staze. Prvu sezonu u Mercedesu još jednom je završio kao četvrti, dok je Vettel osvojio četvrti naslov u nizu. No sljedeće dvije sezone imao je jedan od bolida za koji se smatra da je među najboljima u povijesti te je osvojio svoj drugi i treći naslov. Oba puta prvi pratitelj bio mu je kolega Nico Rosberg. Kao i ranije s Alonsom, i tada je s momčadskim kolegom razvio veliko rivalstvo. Godine 2016. Rosberg je pobijedio u prve četiri utrke, da bi se na početku pete u prvom krugu sudario s Hamiltonom, nakon čega su obojica morala odustati. Šest pobjeda u sljedećih sedam utrka osiguralo je prednost Hamiltonu, no nakon četiri pobjede u sljedećih pet Rosberg je osigurao 33 boda prednosti uoči zadnje četiri utrke sezone. Hamilton je pobijedio u sve četiri utrke, no Rosberg je sva četiri puta bio drugi i tako osigurao naslov s pet bodova prednosti. Nakon toga se povukao iz Formule 1. Novi Hamiltonov momčadski kolega postao je Valtteri Bottas. U sezoni 2017. godine očekivala se žestoka borba Hamiltona i Vettela, sada u Ferrariju. Vettel je bolje ušao u sezonu i vodio u poretku, no Hamilton ga je prestigao nakon tri uzastopne pobjede na velikim nagradama Belgije, Italije i Singapura. Nakon još šest utrka osvojio je naslov s 46 bodova prednosti. Sljedeće sezone bio je uvjerljiviji. Do petog naslova došao je s 88 bodova prednosti pred Vettelom. Aktualnu sezonu otvorio je pobjedom i drugim mjestom, istim rezultatom kao i njegov momčadski kolega Valtteri Bottas.