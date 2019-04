Trojici vozača već sada prijeti otkaz u Formuli 1: Mogu li se ikako spasiti?

Nakon lošeg otvaranja sezone Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi i Robert Kubica pod velikim su pritiskom i morat će puno bolje voziti ako žele sačuvati svoje mjesto među elitom...

Nova sezona Formule 1 ponudila nam je neka ugodna iznenađenja, poput dobrih nastupa Albona i povratka u formu Raikkonena i Bottasa, no neki su vozači u potpunosti razočarali.

Definitivno je neugodno iznenadio Pierre Gasly, mladi Francuz koji je imao mnogo solidnih nastupa za volanom Tora Rossa i nitko nije očekivao da će biti baš tako loš nakon što je promoviran u Red Bull.

Čak dvaput je uspio zapeti u ranim fazama kvalifikacija i startati s pozicija ispod renomea Red Bullovog bolida, a u Kini čak i kad je uspio završiti među najboljih šest u subotu, nije u nedjeljnoj utrci bio niti blizu timskom kolegi Maxu Verstappenu.

S obzirom na nemilosrdnu politiku 'bikova' mijenjanja vozača čak i usred sezone, što je prije par sezone na svojoj koži iskusio Danil Kvjat, jasno je da bi Gasly već do ljeta mogao izgubiti svoje mjesto ako se ne trgne.

'Mislim da se još uvijek ne osjeća komotno unutar bolida, ali postoji određeni napredak,' zasad ga još brani ravnatelj Christian Horner, no pitanje je koliko će još dugo imati strpljenja.

Robert Kubica drugo je veliko razočaranje. O Poljakovom povratku među elitu pričalo se kao o bajci, no ispada da fizički ipak nije spreman natjecati se s najboljim vozačima svijeta. Debitant u Formuli 1, George Russell u istom bolidu za njega je zasad potpuno nedostižan.

'Nikad nisam bio toliko spor u dugim serijama krugova. Čudno je to, bolid proklizava, ne mogu raditi stvari koje rade drugi vozači, uključujući i timskog kolegu,' žali se nesretni Kubica, no Williams neće još dugo imati razumijevanja.

Slabo vozi i Antonio Giovanazzi za volanom Alfa Romea kojeg je Kimi Raikkonen deklasirao u uvodnim utrkama sezone.

S obzirom da je Mick Schumacher već testirao bolid momčadi koja se još prošle godine zvala Sauber, sigurno je da 25-godišnji Talijan nema još mnogo kredita kod svojeg poslodavca, no za razliku od gore spomenutog dvojca, on će sigurno imati priliku dokazivati se do samog kraja sezone.

No, Formula 1 je nemilosrdan sport u kojem moraš stalno potvrđivati da si vrhunski vozač, pogotovo ako u svom životopisu nemaš velikih trofeja iz prošlosti. Zbog toga su Gasly, Kubica i Giovinazzi na samom rubu i trebaju im dobri rezultati već sljedeće nedjelje, na Velikoj nagradi Azerbajdžana...