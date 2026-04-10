LEGENDA MMA SPORTA

Vraća li se Mirko Filipović za spektakularan meč? Evo što je otkrio Dražen Forgač

A.H.

10.04.2026 u 17:11

Cro Cop Izvor: Pixsell / Autor: Petar Glebov/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Posljednjih tjedana sve su glasnije priče o mogućem povratku Mirka Filipovića u borilački svijet, i to u 52. godini života.

Legendarni Cro Cop nije se borio još od 2019., kada je jednoglasnom odlukom pobijedio Roya Nelsona, a nakon te borbe šokirao je javnost objavom o završetku karijere.

Naime, Filipović je tada otkrio da je nakon meča doživio moždani udar, uz već postojeće probleme s vratom koji su mu ozbiljno otežavali kretanje i ravnotežu. Liječnici su mu strogo zabranili daljnje borbe, upozorivši ga da bi svaki novi udarac u glavu mogao imati teške posljedice, pa čak i paralizu.

Unatoč svemu, priče o povratku ponovno su aktualizirane, a dodatno ih je podgrijao Dražen Forgač, čelni čovjek FNC organizacije.

'Mirko je u treningu, trenira konstantno. Prošao je kompletne pripreme s Mateom Batinićem i, prema informacijama koje imam iznutra, spreman je već sada odraditi meč', rekao je Forgač.

Ipak, naglašava kako konačna odluka ovisi isključivo o Filipoviću.

'Postoji šansa. Definitivno. Sve ovisi o Mirku, tu se njega najviše pita. Ako on odluči da je to, postoji šansa definitivno. O tome ćemo pričati on i ja nakon Ljubljane. I o drugim raznim temama, ali obavijestit ćemo javnost na vrijeme ako do toga dođe. Mi bi bili presretni, naravno, iz FNC-a da se to dogodi, a ostalo je na njemu. Što se tiče njegovog mogućeg suparnika, ima više tu varijanti i opcija, ali ne mogu sada ništa reći kad još nismo niti blizu dogovora', dodao je za Net.hr.

Filipović je tijekom bogate MMA karijere ostvario 38 pobjeda, uz 11 poraza i dva neodlučena ishoda, a ostao je upamćen kao jedan od najopasnijih udarača u povijesti sporta.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti