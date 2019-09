Vladimir Putin ugostio nepobjedivog šampiona UFC-a Khabiba; evo što je rekao jedan od najmoćnijih ljudi svijeta

Khabib Nurmagomedov i njegov otac Abdulmanap primljeni su u Moskvi u uredu predsjednika Rusija, Vladimira Putina, koji je poželio među prvima im čestitati na velikom uspjehu ostvarenom prošlog vikenda u Abu Dhabiju

Obitelj Nurmagomedov vratila se kući s novim velikim rezultatom, ali i novim UFC pojasom prvaka, koji je Khabibu pripao nakon prve ovogodišnje borbe.

Jedna od prvih osoba kod koje su se nakon toga uputili bio je predsjednik Vladimir Putin. On je već ugostio Khabiba i njegovog oca nakon prošlogodišnjeg osvajanja naslova prvaka, no sad je poželio biti jedan od prvih koji će to napraviti.