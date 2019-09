Bio bi to najveći meč u povijesti lake kategorije UFC-a; odmah je prozvao Khabibov stil borbe

Nakon što je doslovno počistio čitavu diviziju do 70 kilograma, ostalo je vrlo malo boraca koji se još nisu pokušali suprotstaviti neupitnom kralju Khabibu Nurmagomedovu. Nema sumnje da je Tony Ferguson jedan od onih koji zaslužuju svoju šansu

Ferguson trenutačno iza sebe ima niz od 12 uzastopnih pobjeda i da je sportski dio priče isključivi kriterij za određivanje izazivača, on bi bez sumnje bio prvi u redu. S obzirom na sve faktore koji ulaze u igru kada je UFC u pitanju, morat ćemo pričekati na konačnu odluku Dane Whitea.

'Ja sam drugačiji tip borca, ja bacam mnogo serija udaraca. Bacam noge, ruke, koljena i laktove. Kada vidim da netko nekoga gura uz žicu i ne radi previše, te se ponaša kao nekakav mokri ručnik... Tako se to kaže u BJJ-ju, netko tko samo sjedi i radi jak pritisak. Zanimljivo je kako se on bori, ali za mene to je dosadno. To je lijeno', nastavio je 'El Cucuy'.

'Vidim jako mnogo rupa kod Khabiba. Ali iza sebe ima jako dobar tim i oni znaju s čim se nose. Siguran sam da su i oni to shvatili i da će pokušati popraviti te rupe. Dustin je bio sjajan tijekom čitavog tjedna. Vjerojatno je to sve bio kulturni šok za njega. Za obojicu zapravo. Smatram da ćemo u idućem meču vidjeti možda i najboljeg Khabiba do sada jer će u međuvremenu popraviti sve te nedostatke', zaključio je bivši privremeni prvak.