[VIDEO] Robert Prosinečki ostao u šoku; dok se obraćao slovenskim novinarima, u dvoranu su ušli Olimpijini navijači...

Već se nekoliko dana osjećala nervoza i napetost na relaciji Robert Prosinečki - čelništvo NK Olimpije. I onda je u petak kulminiralo otkazom legendarnom nogometašu, potom i treneru u brojnim klubovima, Robertu Prosinečkom

Specijalizirani slovenski sportski mediji su već sredinom tjedna objavili da će u stručnom stožeru Olimpije doći do promjena. Portak Ekipa24 kao razlog navodi zahtjev Prosinečkog i Rudonje za dodatnim financijski sredstvima kako bi mogli pojačati igrački kadar.

No, ne samo da njihova molba nije naišla na odobravanje već su se direktor kluba Igor Barišić i predsjednik Adam Delius zahvalili Prosinečkom i Rudonji na suradnji.

Međutim, ovaj razlaz postao je poprilično buran. Čelnici Olimpije svim su snagama putem medija udarili na legendarnog Žutog.

'Robert Prosinečki je za danas u 13 sati najavio press konferenciju na kojoj će progovoriti o događanjima posljednjih dana i tjedana. No, NK Olimpija Ljubljana prije toga želi ispričati svoju stranu priče. Robert Prosinečki nekada je bio vrhunski nogometaš, a danas živi kako je navikao!', početak je priopćenja NK Olimpije u kojem se nastavlja vrlo oštrim tonom.

Ne želi biti primjer igračima i slijediti klupsku filozofiju i vrijednosti. Nakon što je klub najavio njegov odlazak s mjesta trenera, u javnost iz sata u sat dolazi sve više neodrživih tvrdnji i floskula. Ali nitko ne zna da je tijekom priprema stručni stožer nekoliko puta (gotovo svaki dan) kartao do 4 ujutro uz alkohol i cigarete', tvrde iz Olimpije.

Na odgovor Roberta Prosinečkog nije trebalo dugo čekati...

'Mogli su reći da ne znam posao, ali da nisam bio pošten nikako. S većim lažovima i prevarantima nikad nisam radio, a radio sam s mnogima. Apsurdno je na kakav način oni vode klub, to ni Alfred Hitchcock ne bi bio u stanju napraviti', rekao je Prosinečki i nastavio:

'Predsjednik mi je govorio da će sportski direktor otići i spominjao je neke nove igrače. Ja sam ga na jednom od sastanaka pitao da li treba pomoć s menadžmentom kluba jer ono jednostavno nije postojalo. Oni uopće nisu svjesni što se u klubu događa, a nemaju sluha ni za navijače. Klub je nazadovao u svim segmentima, uključujući i financije. Predsjednik kluba je donio papir svima nama da ga potpišemo da mu bude lakše maknuti direktora Igora Barišića. Mi smo htjeli potpisati, ali smo onda na dnu tog papira vidjeli da, ako on da otkaz Barišiću, da i svi mi dobivamo otkaz. Samo mi je mogao doći i reći da nisam taj i da moram otići i nema problema.'

Za kraj je legendarni Žuti, kojeg su došli podržati i navijači Olimpije, zaključio:

'Ovo je moj klub, imam prelijepe uspomene iz Olimpije i došao sam samo da pomognem ovom klubu. Nisam dolazio ja njemu, nego je on dolazio k meni i molio me da dođem. OK, nisu se neke stvari poklopile i dobro. Mene novac uopće nije zanimao, nego sam želio da ovom klubu bude bolje.'

A kada vidite kako su reagirali najžešći navijači Olimpije, bit će vam jasno tko je na čijoj strani, i tko je za njih u pravu.