[VIDEO] Pogledajte golove Hajduka kojima su 'bijeli' pobijedili u derbiju kola u Osijeku; raspoloženi Jairo zabio i asistirao Caktašu za nova tri boda

U derbiju 2. kola Hrvatski Telkom Prve lige Hajduk je kao gost svladao Osijek s 2:1 (2:1)

Hajduk je poveo 2:0 golovima Jaira (34) i Caktaša (36-11m), a na konačnih 2:1 smanjio je Jugović (43). Zanimljivo, bila su to jedina tri udarca u okvir gola na čitavom susretu.

Nakon što niti jedna momčad u prvih pola sata utakmice nije stvorila niti jednu ozbiljniju priliku za pogodak, u razdoblju od 34. do 43. minute postignuta su tri pogotka. Hajduk je poveo s 2:0 golovima Jaira u 34. i Caktaša u 36. minuti iz kaznenog udarca.

Hajdukov Brazilac bio je najzaslužniji i za kazneni udarac nepune dvije minute porom, on je utrčao u kazneni prostor te je pokušao pucati prema vratima, njegov udarac odlično je blokirao Lončar , no lopta se vratila Jairu čiji je pokušaj ubacivanja u peterac pogodio Lončara u ruku pa je sudac Zebec pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač bio je kapetan Caktaš.

Osijek je u nastavku utakmice imao terensku inicijativu, no bliži novom pogotku bio je Hajduk koji je prijetio iz protunapada. No, splitski nogometaši niti u jednoj od svojih prilika nisu uspjeli precizno proigrati završni pas. Na kraju utakmice je Jugović glavom nakon udarca iz kuta mogao poravnati, no njegov je pokušaj prohujao pored vratnice.

S nova tri boda Hajduk se pridružio Dinamu i Gorici na vrhu ljestvice s po maksimalnih šest bodova, dok je Osijek na diobi sedmog mjesta sa Slavenom Belupom s po jednim bodom.