[VIDEO] Nakon potopa Gorice na Poljudu oglasili se i treneri; Jakirović otkrio što je pošlo po zlu, a Tudor priznao zašto mu je ova pobjeda još draža

Igor Tudor i Sergej Jakirović su ponudili svoje viđenje utakmice između Hajduka i Gorice

Hajduk je u 23. kolu Hrvatski Telekom prve lige pobijedio Goricu s visokih 6:0 i tako joj nanio najveći poraz u najvišem rangu natjecanja u njenoj povijesti. Nakon utakmice oglasio se i trener turopoljskog sastava Sergej Jakirović.

'Najteži poraz sigurno. Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi. Mislim da nismo čak ni loše ušli u utakmicu i da smo kontrolirali dobro sve do prvog gola kada su moji igrači stali. Znamo da kod VAR-a moraš igrati do kraja. Možda ih je zbunila zastavica suca. Kasnije smo napravili dvije velike individualne greške i bilo se jako teško vratiti nakon 3:0. Umjesto da smo zabili, primili smo i četvrti i samo je bilo pitanje koliko će biti na kraju', rekao je Jakirović pa dodao:

'Moramo dignuti glavu, moramo se mobilizirati. Možda nije ni loše što nas je malo udarilo po glavi da vidimo da bez 100 posto davanja i koncentracije ne ide. Možda se u nekim situacijama igramo malo previše nogometa. Nekada moramo napraviti i taktički faul... Još jednom čestitke Hajduku na stvarno zasluženoj pobjedi.'

Gorica je na Poljudu igrala s trojicom u obrani, a to nije dobro izgledalo.

'Tako smo odlučili jer smo imali malog Krizmanića i Perišu koji je praktički prvi puta u obrani od prve minute pa smo probali osigurati to. Hajduk dolazi sa šest u napad i htjeli smo to neutralizirati. Sve je dobro funkcioniralo do prve dvije, tri individualne greške i nakon toga niti jedan naš potez kojim smo htjeli popraviti to nije urodio plodom.'