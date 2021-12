[VIDEO] Nakon ovog komentara jasno je što Željko Kopić misli o Petkovićevom načinu izvođenja penala; Gonzalo Garcia poslao poruku sucima

Iako je u samoj završnici drhtao zbog ishoda, Dinamov trener Željko Kopić ipak je puno zadovoljniji otišao sa stadiona Aldo Drosina nego njegov kolega s klupe Istre 1961 Gonzalo Garcia. Modri su iz Pule otišli s tri boda i pobjedom 2:0

'Prvo smo poluvrijeme bili dobri na lopti, imali dosta ofenzivnih akcija. Dopalo mi se kako smo oduzimali lopte i kontrolirali igru. U drugom poluvremenu je umor došao na naplatu. Nije bilo intenzivnih kretanja i razlike koje se čine u posjedu lopte. Pokazali smo međutim mentalnu snagu i taktičku disciplinu, te naposljetku osvojili tri vrlo bitna i zaslužena boda', rekao je na početku svojeg izlaganja Dinamov trener Željko Kopić, a potom se osvrnuo na najdramatičniji dio utakmice, samu završnicu.

'Meni je osobno fokus bio kako reagirati prema momčadi, kako ostati defenzivno stabilan, kako stabilizirati centralu igrališta. U tom smo periodu imali dovoljan broj igrača koji su jaki u zraku, pa nismo bili toliko uplašeni. No, to je nogomet, zato i je toliko popularan. On donosi strast i energiju, tu je puno obrata i preobrata, danas je bila baš jedna od takvih utakmica'.