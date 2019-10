[VIDEO] 'Kralj cigana' sve je bliži MMA meču s legendom: 'Možda bi taj meč bio pošten da stavite pet McGregora'

Tyson Fury najavio je odlazak u MMA u kojem bi prvi meč trebao odraditi još prije Božića

Tyson Fury je prava boksačka megazvijezda. Nedavno je prihvatio angažman u hrvačkom WWE-ju, a sada je najavio i debi u svijetu MMA borbi. U intervjuu za Give me sport je otkrio kako bi prvi MMA meč mogao odraditi vrlo brzo.

'Jeste li ludi? Činjenica je da je on visok 175 centimetara, a ja dva metra i šest centimetara. Ne bi to bilo pošteno. Možda da stavite pet McGregora i 10 Mayweathera ispred mene. To bi možda bilo pošteno', rekao je Fury.



Pojavila se i mogućnost da ga McGregor pripremi za meč u MMA pa je na vidiku pravi spektakl. 'Kralj cigana' dolazi u MMA, samo je pitanje vremena i protivnika...