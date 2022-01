[VIDEO] Hrvatski trener pobjesnio pred kamerama, jedna je riječ iznenadila voditelja: Nismo igrali ni kao ljudi, ni kao igrači, ni kao muškarci...

Poštivanje igre, dogovora, suigrača i ekipe hrvatskom stručnjaku Anti Nazoru je uvijek bilo najvažnije, a kada se dogodi suprotno do izražaja dolazi njegov osebujni način vođenja momčadi

'Trebamo odijeliti stvari. Nerad i greške. Nikada neću prigovoriti za promašen zicer, neka se dogodi i deset puta ja ću zapljeskati, ali ako se netko nakon toga ne vrati pa protivnik da lagani koš – to je nedopustivo! Nezagrađivanje – nedopustivo! Stariji ljudi koji su gledali Giuseppea govore mi da je on kada bi igrao obranu zagradio tri čovjeka, uzeo loptu i išao u napad“ Ti momci moraju shvatiti da žive i rade u tom gradu!! Kome bi Krešo Ćosić uhvatio korak, taj ne bi prošao bez 'banane' na utakmici!! Moji igrači moraju shvatiti da igraju u tom gradu!!! Arijan Komazec je i dan danas kada igra basket kao kompjuter i ne napravi niti jednu grešku, s ovoliko godina, a mi ne možemo spojiti pas igru i izgubimo ih 18! Igrači moraju shvatiti da žive u takvom gradu i da se ne smiju ovako ponašati', zborio je tada splitski stručnjak.

U veljači 2020., neposredno pred zatvaranje natjecanja zbog početka epidemije koronavirusom, Ante Nazor je tijekom utakmice 18. kola mađarskog prvenstva u kojoj je njegov ZTE u gostima pobijedio Szolnokija 73:78 još jednom pokazao svoj autoritet, piše portal Basketball.hr.

Iz igre je povukao jednog od nositelja igre Dirka Williamsa koji je napuštanjem parketa izbjegao trenera, prošao je pored njega bez pogleda, nije zastao čuti što mu ovaj ima za reći te je sjeo na klupu. Nazor je došao do Dirka i pokazao mu put prema svlačionici, pri čemu mu je i pomogao, rukama ga povlačeći iz sjedećeg položaja. Williams je napustio igru, a Nazorova momčad bez njega stigla do pobjede.

Najnoviji slučaj dogodio se u nedjelju u Prištini u kojoj je njegova momčad Sigal Priština poražena od Peje 93:101. Gubila je Priština 28 poena razlike, stigla na samo pet poena minusa, ali nije uspjela preokrenuti susret.

Nazorova reakcija bila je - nazorovska. Ispričao se navijačima i osuo paljbu po igračima.

'Prvo poluvrijeme nismo igrali ni kao ljudi, ni kao igrači ni kao muškarci. Kad smo krenuli igrati onako kako treba, sport je takav, ne da ti da to prelomiš zbog toga što to nisi zaslužio. Moji igrači moraju naučiti ovu lekciju sada. Biti profesionalci, poštivati disciplinu, ekstra napor, odnos... Da ne govore sranja nego da daju podršku jedan drugome. I da se ne obraćaju sucima nego sve rade što je najjače moguće. Ako oni danas to ne nauče, možemo sutra svi otići kući', grmio je Nazor nakon susreta.

