[VIDEO/FOTO] Nevjerojatna utakmica u Koprivnici. Hajduk nakon dva gola viška i prekida spašavao bod s igračem manje, pomoćni sudac pogođen s tribina

U susretu 17. kola HNL-a Slaven Belupo i Hajduk su u Koprivnici igrali 2-2 (0-2).

Možda i ključni trenutak dogodio se u 36. minuti kada je došlo do 20-minutnog prekida jer je linijski sudac pogođen predmetom u glavu. Na travnjaku je došlo do koškanja kapetana Hajduka Marka Livaje i braniča Slavena Nikole Solde. Nervozni Livaja je dobio žuti karton, ali i nakon opomene je žustro startao prema Soldi, glavni sudac Čulina oštro ga je upozorio, a za to vrijeme se nezadovoljstvo prelilo i na tribinu s navijačima Hajduka pa je jedan neodgovorni pojedinac pogodio linijskog suca Marića predmetom u glavu. Nakon konzultacija sudačka se postava odlučila povući s terena, ubrzo su travnjak napustili i domaći igrači, pa su hajdukovci ostlai sami. Ipak, nakon nekoliko minuta igrači Slavena vratili su se na teren, a ubrzo su se vratili i suci pa je utakmica ipak nastavljena.