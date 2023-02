[VIDEO/FOTO] Dinamovci prokockali vodstvo u Koprivnici, Božić im umalo poklonio dva boda

Slaven Belupo i Dinamo u susretu su 20. kola u Koprivnici igrali 1-1 (1-1). Dinamo je poveo u otvaranju susreta preko Josipa Drmića (3), a na 1-1 poravnao je Nikola Jambor (32)

U drugom poluvremenu Slaven je imao pomoć vjetra kojega je koristio za brze protunapade, no u završnicama akcija domaćih nije bilo preciznosti. S druge strane, Dinamo nije stvorio niti jednu smislenu akciju, no centimetri su ga dijelili da ipak stigne do pogotka. U 75. minuti Emreli je prošao po desnoj strani i poslao lošu prizemnu loptu na peterac. No, tamo je kapetan domaćih Božić reagirao izrazito nespretno i neometan, umjesto da izbije loptu, pogodio gredu vlastitog gola.