[VIDEO/FOTO] Dinamov trener Zoran Mamić čestitao igračima pa objasnio razloge velike nervoze na terenu, ali i van njega

Drugi put u posljednje tri sezone nogometaši zagrebačkog Dinama izborili su plasman u osminu finala Europske lige, a svoj komentar poslije susreta dao je trener hrvatskog prvaka Zoran Mamić

'Čestitke momčadi na zreloj utakmici i velikoj pobjedi. Kad pogledamo ove dvije utakmice naša momčad je bila bolja u obje i zasluženo prošla dalje. Vježbali smo kontre, jer smo u prvoj utakmici imali jako puno takvih prilika, a nismo ih dobro koristili. Nismo se na to fokusirali, ali htjeli smo dovesti Krasnodar u zone u kojima naši igrači mogu uzeti loptu i to se dogodilo s Jakićem kod gola', rekao je Mamić i dodao:

'Možemo mi još više, ali igramo na tri kolosijeka i moramo to dobro balansirati. Kad bi uspjeli standardizirati momčad da u kontinuitetu igra ista momčad bilo bi to još bolje, ali to nije moguće zbog fonda utakmica.

Još nešto o utakmici...

'Moram priznati da smo u prvom dijelu bili nervozni na terenu i van terena. Bilo je dosta nervoze, možda je to zbog loših rezultata iz prošlosti koji su uvijek tu. Što se ždrijeba tiče, što nam kuglice i bog daju, za to ćemo se pripremiti i pokušati odigrati najbolju moguću utakmicu. Sve ekipe koje su prošle su dobre i tako ćemo pristupiti. Možemo igrati sa svim protivnicima. Teško je definirati koji je to domet. Ima tu puno faktora, od sreće, do suđenja. Ali svjesni smo koliko momčad vrijedi. Dečki vjeruju u svoju kvalitetu i snagu i to me raduje. Idemo utakmicu po utakmicu.'

Uz domaće trofeje to je njegov najveći uspjeh s Dinamom.

'Ovo je najveći rezultat moje momčadi, uz domaće trofeje koje smo osvojili, ali moj najveći uspjeh u karijeri je finale Svjetskog klupskog prvenstva s Al Ainom.'