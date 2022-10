[VIDEO/FOTO] Cibona je neočekivano lako stigla do uvjerljive pobjede protiv Zadra; 'cibosi' su slavili s 18 koševa razlike

U derbiju 2. kola Hrvatski Telekom Premijer lige košarkaši Cibone su u KC Dražen Petrović svladali Zadar 91:73 (25:18, 18:21, 24:17, 24:17)

'Cibosi' su u prvu četvrtinu krenuli silovito te dolaze do vodstva 25:9 na dvije i pol minute do kraja. U tom preostalom vremenu domaći košarkaši nisu uspjeli zabiti dok Zadar to koristi i zaključuje prvu četvrtinu serijom 9:0 za pristojnijih minus sedam koševa zaostatka (25:18).