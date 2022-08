[VIDEO/FOTO] Ante Čačić već dugo nije ovako javno pohvalio svoje igrače, dok Nenad Bjelica žali za prilikama iz prvog poluvremena

U posve različitim raspoloženjima treneri Dinama i Osijeka dočekali su kraj derbija. Naravno, Dinamo Ante Čačić bio je puno sretniji od Osijekovog Nenada Bjelice, jer Modri su posve zasluženo slavili 5:2

'Gledali smo jednu dobru utakmicu, odličan ulazak u utakmicu i dobrih 15-tak minuta. Nakon toga 30 minuta dominacija Osijeka i zasluženo izjednačenje. U poluvremenu smo napravili dvije izmjene, to je onda zgledalo puno bolje. I na kraju mislim da je Dinamo došao posve zasluženo, uz bolju igru, do tih zgoditaka. Mi smo u mislima, na neki način, već bili na utakmici u srijedu (op.a., uzvrat protiv Bodo/Glimta), i tako smo slagali momčad, da za srijedu imamo što je više moguće energije. I jako sam zadovoljan s igračima koji su dobili veću minutažu. I ono što sam govorio u poluvremenu, kad spustimo loptu na zemlju i tražimo igru, to je sasvim druga priča', rekao je za MAXSport Dinamov trener Ante Čačić.

'Pero Bočkaj? Pero je bio jako dobar, mislim da je imao dvije asistencije, čak je pokazao i veliki napredak u fazi obrane. Imao je danas dobrih defenzivnih intervencija, ako tako nastavi možda se pretvori u dobrog beka. Danas sam htio probati neke varijante, Ivanušec je igrao uz Mišića, on nam je opcija da u srijedu zaigra uz Ademija u sredini terena'.

Bruno Petković igra sve bolje...

- U njega vjerujem, imao je problema poslije Skoplja, dobio je udarac u rebra, pa imao neke loše prezentacije. Danas se trudio, pridonio momčadi, zaslužio i pljesak publike. Zasluženo. Baturina? On je mlad, ali je pokazao da se na njega treba računati. Ima puno znanja i može pridonijeti momčadi u ofenzivnom dijelu.